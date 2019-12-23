2019-12-23T18:26:05+03:00
Общество

Из-за парада Дедов Морозов в Кемерове ограничат движение транспорта

Во время шествия участники сделают попытку установить рекорд России
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Из-за парада Дедов Морозов в Кемерове ограничат движение транспорта. Фото: Пресс-служба АКОИз-за парада Дедов Морозов в Кемерове ограничат движение транспорта. Фото: Пресс-служба АКО
Изменить размер текста:

26 декабря в Кемерове ожидается масштабное событие - парад Дедов Морозов. Участники со всех городов и районов Кузбасса пройдут по центру города и попробуют установить рекорд России.

Колонна сказочных волшебников начнет свое шествие в 16.00 от западной трибуны стадиона «Химик» и будет двигаться по улицам Ноградская, Кирова и проспекту Советскому до площади Советов.

В связи с этим в центре будет ограничено движение транспорта и запрещена парковка.

Какие улицы перекроют

С 16.00 временно перекроют проспект Советский и улицу Кирова в районе «Химика». Автомобилисты смогут двигаться в объезд по проспекту Кузнецкому на улицу Красноармейскую.

После 17.00 будет возобновлено движение по улице Кирова и проспекту Советскому до Первого универсама, а также движение по улице 50 лет Октября и проспекту Советскому. Ограничение по площади Советов сохранится до 19.00.

Как будет ходить общественный транспорт

В связи с парадом изменится и движение общественного транспорта.

До 16.00 движение будет осуществляться по улице Красноармейской в прямом направлении, а также по проспекту Кузнецкому в прямом и обратном направлениях.

Когда колонна пройдет по улице Кирова, возобновится движение по улицам Красноармейская, 50 лет Октября, Ноградская, Кирова и далее по своему маршруту.

После того как колонна выйдет на площадь Советов, полностью возобновится движение общественного транспорта по проспекту Советскому и улице 50 лет Октября. Ограничение движения по площади Советов сохранится.

Где нельзя парковаться

С 20.00 25 декабря до 19.00 26 декабря запрещена парковка на Ноградской, проспекте Советском, части улиц Кирова и Весенняя. Об этом автомобилистов предупредят дорожные знаки.

-26 декабря на площади Советов для кемеровчан и гостей города будут организованы большая праздничная программа с участием олимпийского чемпиона по фигурному катанию Алексея Ягудина, шоу кузбасского Деда Мороза и команды хелперов, хоккей в валенках, флешмоб «Расскажи стишок», массовые катания на ледовом катке, - рассказали в администрации области. - Участником парада Дедов Морозов может стать любой желающий. Для этого нужны костюм, борода и посох. Регистрация на сайте www.кузбасс2020.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Пара удочерила двух девочек и унаследовала кредиты их горе-матери на 2 миллиона рублей
Родители из Самарской области не хотят отказываться от малышек, но не понимают, как подобную ситуацию допустил банк, почему не сработало страхование жизни и что вообще делать дальше
Новости 24
Фуру выкинуло на обочину кузбасской трассы из-за снегопада
С автомойки в Кузбассе таинственно исчез Гудини
Жительницу Кузбасса не взяли на работу, потому что она - женщина
Жителя Кузбасса будут судить за попытку дать взятку полицейским
Накануне Нового года в Кузбассе похолодает до -32 градусов
В Кузбассе впервые заселили дом по программе сейсмоустойчивости
Сергей Цивилев проверил ход уборки снега в территориях
Клиенты Россельхозбанка в Киселевске получили бесплатный Wi-Fi
Ползарплаты на кредит: сколько кузбассовцы должны банкам
Депутат из Новокузнецка возглавила областной департамент
Два человека погибли в ДТП с грузовиком на кузбасской трассе
Серьезное ДТП на Кузбасском мосту в Кемерове спровоцировало пробку
Из-за подозрительного предмета в кузбасском городе оцепили дом
Кузбассовец назвал незнакомцу несколько цифр и потерял 80 тысяч
Высокий мужчина в футболке пропал в кузбасском городе
Сбил насмерть и скрылся: в Кузбассе разыскивают сбежавшего автомобилиста
Похолодание и усиление ветра придут в Кузбасс 23 декабря
На выборах 22 декабря активнее всего голосует Прокопьевский район
Сергей Цивилев поздравил энергетиков Кузбасса с профессиональным праздником
«Как в будущем побывал»: замгубернатора Кузбасса Андрей Панов проехал на беспилотном «КамАЗе»
Молодой водитель спровоцировал смертельное ДТП в Кузбассе
Новокузнечанка присвоила чужой телефон и поплатилась за это
В Кемерове на пешеходном переходе погибла многодетная мать
«Это прекрасная идея!»: Владимир Машков поддержал создание землячества кузбассовцев
Елочка из автомобилей: новокузнечане организовали новогодний автофлешмоб
За старую рану кузбассовца страховщик заплатит 615 тысяч рублей