Из-за парада Дедов Морозов в Кемерове ограничат движение транспорта

26 декабря в Кемерове ожидается масштабное событие - парад Дедов Морозов. Участники со всех городов и районов Кузбасса пройдут по центру города и попробуют установить рекорд России.

Колонна сказочных волшебников начнет свое шествие в 16.00 от западной трибуны стадиона «Химик» и будет двигаться по улицам Ноградская, Кирова и проспекту Советскому до площади Советов.

В связи с этим в центре будет ограничено движение транспорта и запрещена парковка.

Какие улицы перекроют

С 16.00 временно перекроют проспект Советский и улицу Кирова в районе «Химика». Автомобилисты смогут двигаться в объезд по проспекту Кузнецкому на улицу Красноармейскую.

После 17.00 будет возобновлено движение по улице Кирова и проспекту Советскому до Первого универсама, а также движение по улице 50 лет Октября и проспекту Советскому. Ограничение по площади Советов сохранится до 19.00.

Как будет ходить общественный транспорт

В связи с парадом изменится и движение общественного транспорта.

До 16.00 движение будет осуществляться по улице Красноармейской в прямом направлении, а также по проспекту Кузнецкому в прямом и обратном направлениях.

Когда колонна пройдет по улице Кирова, возобновится движение по улицам Красноармейская, 50 лет Октября, Ноградская, Кирова и далее по своему маршруту.

После того как колонна выйдет на площадь Советов, полностью возобновится движение общественного транспорта по проспекту Советскому и улице 50 лет Октября. Ограничение движения по площади Советов сохранится.

Где нельзя парковаться

С 20.00 25 декабря до 19.00 26 декабря запрещена парковка на Ноградской, проспекте Советском, части улиц Кирова и Весенняя. Об этом автомобилистов предупредят дорожные знаки.

-26 декабря на площади Советов для кемеровчан и гостей города будут организованы большая праздничная программа с участием олимпийского чемпиона по фигурному катанию Алексея Ягудина, шоу кузбасского Деда Мороза и команды хелперов, хоккей в валенках, флешмоб «Расскажи стишок», массовые катания на ледовом катке, - рассказали в администрации области. - Участником парада Дедов Морозов может стать любой желающий. Для этого нужны костюм, борода и посох. Регистрация на сайте www.кузбасс2020.рф.