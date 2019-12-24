2019-12-24T12:47:22+03:00
Общество

Кузбасские пожарные в боевой экипировке спустились на лыжах с горы

Цель флешмоба - привлечь внимание жителей к здоровому образу жизни
Ирина АВТУШКО
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Кузбасские пожарные в боевой экипировке спустились на лыжах с горы. Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской областиКузбасские пожарные в боевой экипировке спустились на лыжах с горы. Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области
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Кузбасские пожарные в полной боевой амуниции организовали массовый спуск с горы Югус в Междуреченске. Такой флешмоб они проводят уже третий год подряд.

В преддверии Дня спасателя бойцы междуреченского отряда Федеральной противопожарной службы дружно встали на горные лыжи и сноуборды, чтобы привлечь внимание кузбассовцев к здоровому образу жизни и занятиям спортом. Еще одна цель акции, уже ставшей традиционной, - напомнить жителям региона о вопросах безопасности. Поэтому во время спуска сотрудники МЧС провели профилактические беседы с окружающими о соблюдении мер безопасности в быту и на отдыхе.

- Пожарно-спасательный флешмоб «МЧС за здоровый образ жизни» впервые был запущен несколько лет назад по инициативе пожарных и спасателей МЧС России. Акция проводится во всех регионах России и год от года собирает все больше участников, - отметили в ГУ МЧС России по Кемеровской области.

В дни ее проведения в парках, на катках, горнолыжных склонах и в хоккейных коробках сотрудники МЧС в неформальной и дружеской обстановке напоминают людям о правилах безопасности, а своим непосредственным участием в спортивных мероприятиях призывают вести здоровый образ жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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