Теперь нужна: собака с грустными глазами из Кемерова обрела новых хозяев в Новосибирске

У истории собаки, которую бросили на морозе привязанной к забору, счастливый финал. За ней – остромордой девчонкой с грустными глазами – выстроилась целая очередь потенциальных хозяев. Сейчас у собачки есть новый дом, новая хозяйка и даже новое имя.

Имя у Серафимы красивое, хоть пока и непривычное ее собачьему уху. Но услышав его, Серафима уже поворачивает свою мордочку в сторону хозяйки. Чувствует: повезло! Новый дом, красавица-хозяйка, новый друг, любовь и забота, совместные прогулки и игры… Определенно, Серафима после всех скитаний вытащила счастливый собачий билет. Правда, достался он нелегко. Но – обо всем по порядку.

Такой Жульку нашли в одном из дворов Кемерова. ФОТО: vk.com, "Потеряшки Кемерово"

Двойное предательство

Когда-то Серафима была обычной Жулькой. Ее, потерявшуюся в городских джунглях, минувшей осенью приютила кемеровчанка. Вместе с дочкой и престарелой матерью женщина ухаживала за Жулей, водила на прогулки, кормила, относилась хорошо. Но в какой-то момент пожилой кемеровчане надоела звонкая игривая Жуля. Она повела собачку на прогулку, привязала возле забора – подальше от людей – и ушла.

Сколько собачка с грустными глазами мерзла на снегу – не известно. Но нашлась добрая душа: случайно проходившая мимо волонтер-зоозащитник Светлана Санникова забрала Жульку домой, отогрела и стала искать хозяев – старых и новых. Прежняя хозяйка нашлась в тот же день, забрала собаку обратно, но сказала, что из-за сложной ситуации вынуждена искать ей новых хозяев.

Дворовое имя Жулька сменилось на благородное Серафима, а обреченный взгляд - на довольную собачью улыбку. ФОТО: из личного архива Светланы Вязовиковой.

Со всех уголков России

Историю собачки с обреченными глазами волонтеры рассказали в соцсетях, помогала искать хозяев и «Комсомолка». Заметку с этой историей на нашем сайте прочитали более 140 тысяч человек! Результат не заставил себя ждать: буквально на следующий день после публикации на волонтеров обрушился шквал звонков и предложений забрать собачку к себе.

- Представляете, первые претенденты на нее были из Екатеринбурга. Мы, конечно, готовы были отправить собаку в другой город, но все-таки думали, что Жуля останется в Кемерове, и мы сможем следить за ее судьбой, признается Светлана Санникова. – Потом стали звонить и писать из Томска, Оренбурга, Казани, Москвы. Звонили даже с Дальнего Востока! Все переживали за судьбу собаки, спрашивали, нужна ли помощь, предлагали забрать…

И вдруг раздался еще один телефонный звонок – тот самый, решивший судьбу собачки с обреченными глазами. Позвонила девушка Светлана Вязовикова из Новосибирска и со слезами попросила, чтобы собаку отдали ей.

- Я очень люблю собак, но всем не могу помочь, - признается Светлана Вязовикова. - А здесь… Когда я увидела статью о ней, сердце подсказало что, если не я, то кто ее спасет? Стало страшно, что она погибнет…

Светлана - тот самый "счастливый собачий билет", который жизнь подарила Серафиме. ФОТО: из личного архива Светланы Вязовиковой.

В путь!

Светлана много рассказала волонтерам о себе, показала, в каких условиях будет жить собака. Увидев, что дважды преданное животное может обрести хороший дом, волонтеры стали собирать Жульку в дорогу.

- Ехала она в микроавтобусе – добрые люди прониклись непростой судьбой собаки и согласились отвезти из Кемерова в Новосибирск. С незнакомцами была приветливой и дружелюбной, расположила всех пассажиров к себе! – смеется волонтер Светлана Санникова из Кемерова.

Водные процедуры под присмотром нового друга. ФОТО: из личного архива Светланы Вязовиковой.

Новая жизнь

И вот – новый город, новый дом, новая хозяйка и новое имя. Из обычной Жульки собачка с грустными глазами превратилась в Серафиму. И ведет себя подобающе: чинно гуляет с хозяйкой и новым приятелем-пуделем Амуркой, зазря не лает, привыкает к новому дому.

- Амурка и Серафима привыкают друг другу. Адаптация проходит хорошо, - продолжает Светлана из Новосибирска. - Сима воспитанная и умненькая, знает некоторые команды, кушает хорошо, спокойно принимает водные процедуры, стрижку когтей, чистку ушей и расчесывания.

Серафима и Амур на прогулке. ФОТО: из личного архива Светланы Вязовиковой.

Первое время Серафиму настораживали резкие движения и громкие звуки, но она быстро поняла, что находится в безопасности. Более того, на совместных прогулках Сима взяла на себя обязанность защищать Светлану от всех вокруг. А новая хозяйка собачки благодарна волонтерам за то, что не прошли мимо, «Комсомолке» - за то, что познакомила с Серафимой, и водителю Никите, привезшему собаку из Кемерова в Новосибирск.

- Я счастлива, что мучения Серафимы закончились, - улыбается Светлана Вязовикова. – У нее теперь есть любящая семья, которая сделает все, чтобы она забыла о том, что этот мир не справедлив и жесток был по отношению к ней.

Нежность... ФОТО: из личного архива Светланы Вязовиковой.

Несмотря на то, что Серафима теперь живет в другом городе и регионе, волонтеры поддерживают связь с ее новой хозяйкой. А все, кому интересна судьба Серафимы, могут наблюдать за ее жизнью в Instagram на страничке v_svetik_v.