Бригада Игоря Малахова шахты имени А.Д. Рубана компании «СУЭК-Кузбасс» установила новый российский рекорд годовой добычи

24 декабря бригада Игоря Малахова шахты имени А.Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс» установила новый рекорд российской угольной отрасли по добыче угля за год. С начала 2019 года этот коллектив выдал на гора 6 млн 344 тысячи 400 тонн угля. прежний рекорд бригады Героя Кузбасса Евгения Косьмина шахты имени В.Д. Ялевского, также входящей в состав компании «СУЭК-Кузбасс», улучшен более, чем на 670 тысяч тонн.

Текущий год бригада Игоря Малахова начала с окончания отработки лавы №812 на участке «Магистральный» шахты имени А.Д. Рубана, выдав на-гора за два с половиной месяца более 810 тысяч тонн. В середине апреля на шахте была введена в эксплуатацию новая лава №814 с вынимаемой мощностью пласта 4,7 метра и запасами угля 5,5 миллиона тонн угля. Скоростной переход коллектива из лавы в лаву стал возможен благодаря опережающему монтажу 175 модернизированных секций крепи JOY RS47000/650. В лавный комплект также вошел новый очистной комбайн Eickhoff SL 900, способный добывать до четырех тысяч тонн угля в час. В общей сложности в оснащение этого забоя СУЭК вложила 1,4 миллиарда рублей.

Высокая производительность всей технологической цепочки и профессионализм горняков предприятия позволили поднять среднемесячный уровень добычи от шестисот до восьмисот тысяч тонн угля. А по итогам ноября бригада Игоря Малахова добыла 1 011 тыс. тонн угля. Таким образом, этот ЄAaчистной коллектив стал третьим в истории Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), и всей угольной отрасли России, сумевшим за календарный месяц добыть более одного миллиона тонн угля.

Итоговая цифра годовой добычи установлена с окончанием отработки бригадой лавы №814, и она составила 6 млн 344 тысячи тонн. Об установлении нового российского рекорда горняки доложили на промплощадке предприятия в ходе специального телемоста с руководством СУЭК. Поздравляя коллектив с новой профессиональной победой, генеральный директор АО «СУЭК» Владимир Рашевский подчеркнул: «Хочу отметить выдающийся инженерный талант, который позволил прийти к этому результату, огромные организационные усилия, и, конечно, безмерный профессионализм, трудолюбие, ответственность, проявленные коллективом СУЭК-Кузбасс, коллективом шахты Рубана, участка Магистральный. Дорогие друзья, вы уверенно весь этот год шли к новому рекорду. Хочу отметить, что это такое важнейшее достижение вашего коллектива позволяет нам смотреть в будущее, ставить перед собой новые задачи, быть уверенными в успешном развитии нашего предприятия».

Сами же горняки бригады-рекордсменки считают, что дух здорового соперничества всегда был присущ шахтерским коллективам. Ничего фантастического в своих результатах они не видят. Все реально, все при желании посильно. И нынешняя рекордная планка с учетом уровня оснащенности забоев современной высокопроизводительной техникой пределом не является.