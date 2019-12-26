2019-12-26T03:59:35+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Компания «СУЭК-Кузбасс» дарит детям новогодние подарки

В преддверии новогодних праздников «СУЭК-Кузбасс» поздравила более семисот детей в территориях присутствия предприятий компании в Кемеровской области.
Яков КРЫМСКИЙ
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Появление доброго волшебника стало для ребят настоящим чудом – к ним он спустился на лыжах с самой вершины горы Туманная и подарил каждому ребенку подарок. Фото: АО «СУЭК–Кузбасс».Появление доброго волшебника стало для ребят настоящим чудом – к ним он спустился на лыжах с самой вершины горы Туманная и подарил каждому ребенку подарок. Фото: АО «СУЭК–Кузбасс».
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В преддверии новогодних праздников «СУЭК-Кузбасс» поздравила более семисот детей в территориях присутствия предприятий компании в Кемеровской области.

При участии «СУЭК-Кузбасс» и городского мотоклуба «IRON RIDERS» состоялся большой детский праздник для более чем восьмидесяти пяти детей из города Ленинска-Кузнецкого и Ленинск-Кузнецкого муниципального района – воспитанников Детского дома № 1, социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних «Надежда» и «Радуга». На предновогоднем мероприятии ребята вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой стали участниками захватывающей «спецоперации» по спасению заколдованных сказочным героем Гринчем подарков.

Важность проведения таких мероприятий для детей отмечают и организаторы праздника, и руководители детских домов, социально-реабилитационных центров.

– Праздник действительно волшебный – это было видно по глазам детей. Да и мы, взрослые, тоже остались под сильным впечатлением от развлекательной программы, – рассказывает Элла Логинова, заведующая отделением дневного пребывания социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Радуга». – Мы признательны нашим надежным друзьям в лице «СУЭК-Кузбасс» и мотоклуба «IRON RIDERS», которые подарили эту сказку нашим ребятам. Благодаря таким мероприятиям дети продолжают верить в чудеса.

Не забыл Дедушка Мороз посетить и Губернский центр горнолыжного спорта и сноуборда в Таштаголе, где по реабилитационной программе «Лыжи мечты» занимаются дети с особенностями здоровья из Беловского района. Появление доброго волшебника стало для ребят настоящим чудом – к ним он спустился на лыжах с самой вершины горы Туманная и подарил каждому ребенку подарок.

– Дед Мороз очень понравился! Мы думали, что он к нам выйдет откуда-нибудь из дверей, а он выехал к нам на лыжах сразу после занятий, – рассказывает Аня, участница программы «Лыжи мечты». – Было неожиданно и очень запоминающееся. Думаю, что для других ребят тоже. Наверное, это был самый спортивный Дед Мороз! Он показал, что на лыжах можно кататься всем.

Напомним, что программа «Лыжи мечты» в Таштаголе осуществляется уже более трех лет, и общее количество ее юных участников, благодаря содействию Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ», за это время составило 400 человек.

Также свои новогодние подарки от Компании на праздничных утренниках получили воспитанники социальных учреждений в Киселевске, Полысаеве, Беловском и Прокопьевском районах.

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