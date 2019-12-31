Поздравление Сергея Цивилева с Новым 2020 годом

Близится самый долгожданный и добрый праздник - Новый год. Улицы засверкали радостными огоньками гирлянд, на площадях высятся красавицы-елки, как по волшебству, появились ледяные сказочные городки. Все мы покупаем подарки для наших близких и готовимся к новогоднему торжеству. И, конечно, мысленно подводим итоги уходящего 2019 года. Каждому из нас он принес что-то свое, важное и запоминающееся: сложные задачи и долгожданные события, интересные встречи и добрые перемены. Главное, минувшие 365 дней подарили нам бесценный опыт, сделали сильнее и открыли перед нами новые уникальные возможности.

Кузбасс активно участвует в реализации всех двенадцати национальных проектов, инициированных нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. В рамках национальных и региональных проектов мы отремонтировали и построили 300 километров дорог, в том числе ввели в эксплуатацию завершающий отрезок автомагистрали Кемерово - Ленинск-Кузнецкий, которая является важнейшим участком трассы, связывающей север и юг нашего региона. Добились возобновления строительства дороги в обход Мариинска.

Мы вместе прошли большую эстафету реальных дел. 1 сентября 2019 года состоялось открытие президентского кадетского училища в Кемерове. Ведем строительство кассационного суда общей юрисдикции: областная столица стала центром судебной власти Восьмого судебного кассационного округа для двенадцати субъектов РФ. Открыли парк Ангелов.

Начал свою работу второй в регионе детский технопарк «Кванториум-42» и региональный центр «Сириус-Кузбасс» для одаренных ребят. По нашей областной программе «Моя новая школа» ведем ремонт двенадцати школ в разных городах и районах. В числе первых пяти пилотных регионов страны создаем научно-образовательный центр мирового уровня. Для реализации прорывных проектов НОЦ первыми в России открыли Центр опережающей профессиональной подготовки.

Мы представили на международных экономических площадках нашу концепцию «Чистый уголь - зеленый Кузбасс», в соответствии с которой ведем целенаправленную работу по улучшению экологии. Мы показали себя как мощный регион, который активно развивается во всех сферах, готов к сотрудничеству и привлекателен для инвестиций.

Уважаемые кузбассовцы, благодарю вас за слаженную работу над масштабными проектами, за доверие и поддержку наших совместных инициатив, за то, что мы вместе делаем одно общее дело.

Нам многое еще предстоит. Полным ходом идет подготовка к 300-летию открытия Кузбасса, которое мы будем праздновать в 2021 году на федеральном уровне. А в наступающем 2020 году вся страна готовится отметить священную для нашего народа дату - 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Наши отцы и деды показали всему миру, как они могут самоотверженно защищать свою Родину и свои семьи. Мы гордимся тем, как они по крупицам из руин восстанавливали страну после войны.

Уверен, мы достойны героического поколения победителей. Вместе нам под силу превратить Кузбасс в процветающий регион, где комфортно и спокойно жить, учиться и работать, воспитывать детей и отдыхать.

Дорогие друзья! Поздравляю вас с наступающим 2020 годом!

От всего сердца желаю, чтобы он был мирным и успешным - для нас, для Кузбасса и для России. Пусть наши дома будут наполнены любовью, взаимопониманием и достатком! Здоровья и осуществления желаний вам и вашим близким! Счастливого Нового года!

С уважением, губернатор Кузбасса Сергей ЦИВИЛЕВ