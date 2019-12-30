Как в Кемерове будут работать оперативные службы на новогодних праздниках

Глава города Кемерово Илья Середюк рассказал о том, как в длительные новогодние и рождественские праздники будут работать оперативные службы.

По всем вопросам кемеровчане могут обратиться в Единую диспетчерскую службу Кемеровской службы спасения по телефонам: 112, 101, 77-05-05.

- Ежедневно в диспетчерскую службу поступает от 600 до 900 звонков, но в новогодние праздники таких звонков может быть больше, - отметил глава города. - Здесь можно получить информацию по отключению электроэнергии, если произошла аварийная ситуация, о том, какие меры принимаются на сетях водопровода. Работа диспетчерской службы организована в круглосуточном режиме, и специалисты готовы ответить на все вопросы, которые появляются у горожан.

Для устранения возможных аварийных ситуаций в городе на базе ресурсоснабжающих организаций сформированы аварийные бригады, устранять последствия ЧП готовы порядка 900 человек. Сформирован необходимый запас ГСМ и расходных материалов. Также будут работать свои диспетчерские службы в управляющих компаниях.

Что касается уборки снега во дворах, то в этих работах будет задействована одна тысяча дворников и спецтехника управляющих компаний, при ухудшении погоды будет привлечена дополнительная техника. Несколько десятков специализированных машин будут вывозить снег с придомовых территорий и частного сектора.

Для населения будут работать горячие линии оперативных служб:

- «Жилкомцентр» - (384-2) 31-23-32

- «Спецавтохозяйство» - (384-2) 28-28-20

- МАУ «Кемдор» - (384-2) 67-00-00

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