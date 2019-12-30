Итоги 2019: достижения, победы и радости кузбассовцев

Вот и прошел 2019 год. Каким он был? Очень разным. Были в этом году и открытия, и победы, и рекорды. Рождались новые чудесные люди, появлялись новые идеи, строились новые здания. Были и печальные события, связанные с утратами. Мы занимались воспитанием детей, борьбой за чистоту и экологию, проявляли милосердие и внимание к порой незнакомым людям. Конечно, не обошлось без скандалов и даже криминальных событий. Но все печальное и плохое, в конце концов, забудется, а в памяти останутся лишь добрые и светлые моменты. Давайте вспомним все самое позитивное, что было в этом году, что подарило нам радость и надежду на лучшее.

Итак, подведем итоги?

ГОД ОТКРЫТИЙ

2019 год стал годом многих открытий в Кузбассе. Невероятный космический музей открылся в здании кемеровского аэропорта. Здесь выставлены личные вещи Алексея Леонова, картины и книги, созданные им, костюм астронавта и даже космическая еда! Увы, в 2019 году Алексея Леонова не стало.

К слову, одним из открытий в скором будущем станет новый аэропорт, названный именем космонавта из Кузбасса. Проект уже готов!

Космическая еда, картины и костюм астронавта: в Кемерове открылся музей Леонова. ФОТО: Instagram Андрея Панова.

Детский технопарк за 73 миллиона рублей открылся в Новокузнецке. Здесь 800 юных ученых и изобретателей могут уже сегодня творить будущее - под руководством опытных наставников. Но есть и мобильный «Кванториум». Мобильный детский технопарк отправляется в отдаленные районы, чтобы дети могли заниматься научной деятельностью. Общение с преподавателями, когда технопарк перемещается в другой район, дети продолжают онлайн.

Детский технопарк «Кванториум-42» за 73 миллиона рублей открылся в Новокузнецке. ФОТО: пресс-служба АКО

Одно из важнейших открытий года - Кемеровское президентское кадетское училище. Построенное в рекордные сроки - всего за год - оно уже в сентябре приняло первых 360 кадетов. 2019 год был единственным, когда набор шел в 5, 6 и 7-е классы.

На открытии Президентского кадетского училища. ФОТО: пресс-служба АКО

Важным открытием для кемеровчан стало начало движения по кольцу на проспекте Химиков. Кольцевая развязка существенно разгрузила дороги. А в скором времени будет построена дорога в объезд Кемерова - распоряжение о подготовке проекта в первой половине декабря подписал Сергей Цивилев.

В Кемерове открыт проезд по кольцу на проспекте Химиков.ФОТО: Илья Середюк/ Instagram

В 2019 году в Кемерове заработал Восьмой кассационный суд. Пока он располагается на арендованных территориях, но в скором времени будет завершено строительство здания суда. К слову, его юрисдикция распространяется на 12 субъектов Российской Федерации.

Восьмой кассационный суд начал работу в Кемерове. ФОТО: АКО

Образование, наука и бизнес объединились, чтобы создать лучший в России научно-образовательный центр «Кузбасс». Специалисты центра работают для того, чтобы достижения лучших умов служили на благо Кузбасса, а молодые специалисты видели перспективы для личностного и профессионального роста именно в Кузбассе. В Кемеровском государственном университете с 5 ноября стартовало обучение научных кадров для НОЦ «Кузбасс». Профессиональную подготовку в вузе на базе созданного в нем Центра развития компетенций проходят специалисты Федерального исследовательского центра угля и углехимии Сибирского отделения РАН, КемГУ и КузГТУ. По окончании обучения им присвоят квалификацию «руководитель подразделения (лаборатории)» и «руководитель научного проекта». В дальнейшем специалисты будут реализовывать проекты для бизнеса в рамках НОЦ «Кузбасс». К слову, одна из последних разработок НОЦ «Кузбасс» - беспилотный КамАЗ.

В Кемерове открылся киноцентр «Юбилейный». ФОТО: пресс-служба АКО

В Кемерове заработал после долгого ремонта кинотеатр «Юбилейный». А заодно в декабре открылось восемь современных кинозалов на Металлплощадке, в Крапивинском, Тяжинском, Ижморском районах, в Таштаголе, Прокопьевске, Плотникове и на станции Падунской. В реконструкцию каждого из них вложено по пять миллионов рублей.

РЕКОРДЫ ГОДА

Среди всех достижений года есть три, занесенные в Книгу рекордов России. В апреле в Шерегеше кузбассовцы установили рекорд по самому массовому спуску с горы в купальниках. В этом году в бикини, шортах и прочей летней одежде спустились 1761 человек - на 200 человек больше, чем годом ранее!

Самый массовый спуск! ФОТО: GRELKA FEST | ШЕРЕГЕШ / "ВКонтакте"

Второй официально зарегистрированный рекорд установили в городе Осинники: здесь 2 августа испекли самый большой вишневый рулет. Для его приготовления потребовалось 700 килограмм вишневой начинки, 8000 яиц, 200 килограммов муки и 200 килограммов сахара. Очень сладкий рекорд!

Самый большой вишневый рулет. ФОТО: artcherryfest.ru

Третий рекорд кузбассовцы установили в последние дни декабря, когда по улицам Кемерова прошли 1279 Дедов Морозов. Стать частью рекорда мог каждый желающий: для этого было нужно прийти в костюме Деда Мороза, обязательно - с бородой и посохом. Участники парада съехались со всего региона, чтобы внести имя Кузбасса в Книгу рекордов России.

Деды Морозы бьют рекорды!Фото: Яна ПОПОВА

Самые-самые-самые

Следующие рекорды нигде официально не зарегистрированы, но они удивили и порадовали многих кузбассовцев. Так, в октябре в Кемерове родилась девочка Александра. Вместе с мамой они сразу стали героинями. Еще бы! Вес девочки составил 5260 граммов, а рост - 60 сантиметров. Действительно - большое счастье!

Большое счастье: в Кемерове родилась уникальная девочка ФОТО: Instagram Детской областной клинической больницы города Кемерово

Мама четверых сыновей из Кемерова прославила Кузбасс далеко за пределами России. Ксения Кривко получила корону и титул «Миссис Земной шар-2020» в Китае. Наша землячка стала лучшей среди 80 женщин из 75 стран мира!

Титул «Миссис Земной шар 2020» получила многодетная кемеровчанка. ФОТО: instagram.com/mrs_globe

Еще один личный рекорд порадовал сильную половину кузбассовцев в конце декабря: двое кемеровчан умудрились поймать 10-килограммовую щуку! Как они ее тянули из лунки и сколько времени на это ушло, можно прочитать на сайте «КП» - Кемерово».

Поймали на рукавичку: кемеровчане вытянули щуку весом 10,5 килограмм. ФОТО: Александр Новицкий

Кстати, самая высокая горка в Сибири была построена тоже в Кузбассе - на территории ЛИУ-42. Чтобы прокатиться с нее на «ватрушке», горожанам приходилось стоять в очереди!

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ НАС УДИВИЛИ

Самый умный выпускник-2019 живет в Топках. Илья Колмаков оказался единственным дважды стобалльником по результатам ЕГЭ в Кузбассе. Парень признался, что просто поставил перед собой цель получить красный диплом - а заодно и сдал экзамены на «отлично». Говорит, до третьих ста баллов не хватило всего двух - по русскому.

Илья Колмаков со своими родителями. ФОТО: из личного архива героя публикации

Два других удивительных человека - пенсионеры. Эдуард Кудрявцев из Верх-Чебулы много лет подряд строит удивительные снежные городки - корабли, футбольные мячи и многое другое.

Необычный снежный городок появился в Верх-Чебуле. А построил его Эдуард Кудрявцев. Фото: Instagram Эдуарда Артеева

Леонид Кузьмин из Инского зимой тоже увлеченно строит горки для детей и взрослых. Даже не горки, а настоящие ледяные трассы: с поворотами, разгонами. А этим летом он взял и заасфальтировал сельскую дорогу. Придумал технологию укладки асфальта, договорился с подрядчиками - и вот она, асфальтовая дорога, радует селян.

Дядя Леня из Инского заасфальтировал дорогу на своей улице. ФОТО: кадр видео Леонида Кузьмина

НАШИ ЧЕМПИОНЫ!

Волейбольный клуб «Кузбасс» из Кемерова взял и сломал все стереотипы о провинциальном спорте. Наши ребята победили в чемпионате России, одолев легендарный «Зенит». Казанцы были удивлены, растеряны и ошеломлены победой кузбассовцев. К слову, в Кемерове уже начали строить спорткомплекс «Кузбасс-арена». Именно на ней будут проводиться игры чемпионата мира по волейболу, баскетболу, мини-футболу, единоборствам и всевозможные концерты.

Казань взята! ФОТО: ВК "Кузбасс"

Благодаря новокузнецким хоккеистам в Кузбассе этим летом дважды побывал Кубок Гагарина - главный трофей КХЛ. По традиции каждый игрок команды-победителя может привезти кубок в родной город. Трое хоккеистов команды-победительницы - «ЦСКА» - являются воспитанниками новокузнецкой школы хоккея. Благодаря Ивану Телегину, Кириллу Капризову и Илье Сорокину Кубок Гагарина побывал в Новокузнецке и Междуреченске и даже спустился под землю, в забой одной из шахт!

Илья Сорокин с Кубком Гагарина спустился в кузбасскую шахту. ФОТО: Денис Рассохин.

В ПЕРВЫЙ РАЗ

В этом году Кузбасс впервые принял участие в Восточном экономическом форуме. Площадка нашего региона была наполнена неповторимой атмосферой удивительной природы Кузбасса. Даже живые кедры здесь были! К слову, они стали основой кедровой аллеи во Владивостоке.

Кузбасс примет участие в Восточном экономическом форуме.Фото: Пресс-служба АКО

Впервые легендарные гонки Пекин - Париж прошли через Кузбасс и город Новокузнецк. Тысячи горожан пришли посмотреть на ретроавтомобили, самый заслуженный из которых достиг 112-летнего возраста! Абсолютно все из 120 автомобилей на ходу, а их владельцы ухаживают за своими «железными конями» с особой любовью.

Впервые легендарные гонки Пекин-Париж прошли через КузбассФото: Екатерина РОМАНОВА

Впервые в Кемерове состоялся фестиваль «Герои мирового рока». Шоу было по-рокерски громким, по-настоящему огненным, а многотонные БелАЗы, использовавшиеся как часть сцены, казались такими маленькими на фоне 112-тысячной толпы поклонников рока из разных стран.

Герои мирового рока в Кемерове: хэви-метал плывет над городомФото: Константин НАГОВИЦЫН

НАШИ ГЕРОИ

Героем может быть каждый. Вне зависимости от возраста или времени. Так, в 2019 году в Кузбасс привезли останки летчика Григория Ярового, воевавшего во время Великой Отечественной войны и солдата Алексея Спиридонова из Новокузнецкого района. Спустя 74 года после Великой Победы они наконец-то вернулись домой.

Вернулся с войны: в Кузбассе перезахоронили останки пропавшего в 1943 году летчика. ФОТО: АКО.

Не задумываясь о собственной жизни, житель Мысков прыгнул в реку, чтобы спасти девочку. Ее несло течением, и лишь благодаря неравнодушию Владимира Катукова девочка осталась жива.

«Прыгнул, не раздумывая»: житель Мысков спас тонущую девочку. ФОТО: пресс-служба АКО.

Шестеро подростков также больше думали о других, чем о себе, когда бросились тушить горящий дом в поселке Тутуяс. Пожарным, чтобы добраться до отдаленного поселка, потребовалось немало времени, и если бы не шестеро школьников из Новокузнецка, сгорели бы и соседние дома, а потом огонь ушел бы дальше, в тайгу.

Подростки из Новокузнецка не дали сгореть кузбасскому поселку. ФОТО: Михаил Петрик.

Оказавшиеся рядом с горящим домом трое незнакомых друг с другом людей успели спасти трех маленьких детей. До прибытия пожарных они тушили огонь ведрами с водой, а потом и из поливальной машины. Увы, спасти маму и дедушку малышей не удалось

Трое кузбассовцев спасли детей из горящего дома. ФОТО: пресс-служба АКО.

А участковый из Кузбасса просто взял и вытащил заглохший посреди путей грузовой автомобиль. Не руками, конечно же, а при помощи своей служебной машины. Именно он взял на себя ответственность и организовал окружающих для проведения спасательной операции. А потом поехал по своим делам.

Участковый из Кузбасса выдернул заглохший грузовик из-под приближающегося поезда. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

Маленькое чудо

В 2019 году кузбассовцы успевали помогать всем: собирали деньги, чтобы помочь вылечиться юному футболисту Данилу и маленькой девочке Еве, помогали собраться в школу детям из многодетных семей, помогали ветеранам, инвалидам - словом всем, кто один не справляется. А все вместе - мы сила. И напоследок мы для вас припасли три удивительные истории о братьях наших меньших.

Вальщики леса в тайге Беловского района находились на вахте. В один из дней услышали - трое медвежат без мамки в берлоге воют. Поначалу думали убежать, но потом поняли, что медвежьи детки давно одни, и мамка вряд ли придет. Взяли к себе, поселили в бане и откармливали все три недели молоком, а потом и кашей - манной да овсяной. От гибели медвежат спасли!

Два из трех осиротевших медвежат. ФОТО: Дмитрий Сибирцев

Другая история дарит надежду тем, кто уже отчаялся. Британскую кошечку Дымку бросили одну. Она обморозила хвостик, носик, ушки и все четыре лапки и едва не погибла. Дымочку нашли и приютили волонтеры, а потом решились на невероятный шаг - сделать кошке протезы. Теперь у Дымки все четыре лапки - из титана, напечатанные на 3D-принтере в Новосибирске. К слову, сейчас в мире всего одна кошечка с четырьмя протезами - и один котик, Рыжий. Он живет в клинике, где Дымке сделали новые лапки.

Дымка - титановые лапки. ФОТО: Нина Полосухина.

Третья история и вовсе волшебная. Рыженькую собачку Жульку бросили хозяева: увели на прогулку и привязали в незнакомом месте к забору. Новых хозяев искали всем миром, а история предательства потрясла не только кузбассовцев. За Жулькой выстроилась целая очередь из готовых приютить ее - из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и даже Владивостока! А уехала собачка в Новосибирск. Там она стала Серафимой, обрела друга-пуделя Амура и хозяйку Светлану. Фима научилась ходить в ошейнике и ни на минуту не хочет покидать новую хозяйку.

Серафима вместе с новым именем обрела любовь и радость. ФОТО: Светлана Вязовикова

Мы все верим в добро, в то, что впереди нас ждет много хорошего, удача, успех, любовь. У каждого - свои цели. Но какими бы они ни были, главное - всегда оставаться человеком, готовым прийти на помощь, разделить печали и радости, поддержать в любом начинании. А уж это мы, кузбассовцы, умеем!