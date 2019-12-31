Новый Год 2020 в Кемерове: программа праздничных мероприятий, куда сходить и что посмотреть
В Кемерове опубликован подробный план мероприятий, который подскажет горожанам, как весело и интересно провести Новый год 2020.
Городские акции, конкурсы и фестивали
Декабрь 2019 – февраль 2020 (сб или вс) 13.00-14.00, 15.00 – 16.00 Благотворительная акция «На каток в выходной!» для воспитанников детских домов и школ-интернатов (Дворец зимних видов спорта, ул. Калинина, 4)
Декабрь 2019-январь 2020 Акции «Все на каток!», «Все на лыжи!» (Спортивные учреждения города).
1 декабря 2019 – 7 января 2020 Акция «Ретро-елка». Музей приглашает всех желающих принести елочные игрушки из стекла, ваты, картона 1930-1980-х годов (Кемеровский областной краеведческий музей, отдел истории, пр. Советский,51).
15-31 декабря 2019 Акция «Подарим детям Новый год!» - поздравление от Деда Мороза и Снегурочки на дому детей с ограниченными возможностями здоровья (Промышленновское подразделение МАУ «ДК «Содружество», шоссе Промышленновское, 56а).
23-26 декабря 2019 Новогодняя акция «Доброе сердце» (СРЦ «Маленький принц», пр. Ленина, 148а)
6 января 2020, 10.00 Подведение итогов благотворительной акции «Рождество для всех и каждого» (Детский дом № 2, ул. Ю.Двужильного, 13)
17 января 2020, 18.00-20.00 Бал талантов «Рождественские звезды» ( Кемеровская областная филармония, пр. Советский, 68)
Площадь Советов
1 декабря 2019 - 31 января 2020
12.00 – 14.00 Интеллектуально-подвижная игра «Снежный квест»
1,7,8,14,15,21,22,26,28,29 декабря 2019
2-12,18,19,25,26 января 2020
14.00-15.30 Первенство города Кемерово по хоккею в валенках среди взрослых «Наша дружная команда!»
1,7,8,14,15,21,22,26,28,29 декабря 2019
2-12,18,19,25,26 января 2020
15.30 – 17.00 Первенство города Кемерово по хоккею в валенках среди воспитанников клубов по месту жительства «Наша дружная команда!»
1,7,8,14,15,21,22,26,28,29 декабря 2019
2-12,18,19,25,26 января 2020
16.00 – 17.00 Показательные выступления воспитанников СШ № 6 по фигурному катанию. Мастер-класс от тренеров СШ № 6 по фигурному катанию.
1,7,8,14,15,21,22,28-31 декабря 2019
1,7-12,18,19,25,26 января 2020
17.00-20.00 Школа здоровья «Сильные духом и телом!»
2-6,9-13,16-20,23-35,27,30,31 декабря 2019
1,13-17,20-24, 27-31 января 2020
14.00-15.30 Первенство города Кемерово по хоккею с мячом «В новый год вместе!»
2-6,9-13,16-20,23-35,27,30,31 декабря 2019
1,13-17,20-24, 27-31 января 2020
15.30-17.00 Первенство города Кемерово по хоккею с шайбой «В новый год вместе!»
2-6,9-13,16-20,23-25,27 декабря 2019
2-5,13-17,20-24,27-31 января 2020
17.00-20.00 Академия подвижных игр «Зимние забавы»
6 декабря 2019 – 1 марта 2020
14.00-20.00 Работа пункта проката спортивного инвентаря
21-22,26-31 декабря 2019
1-31 января 2020
12.00-22.00 Новогодняя ярмарка
31 декабря 2019 - 1 января 2020
23.00-3.00 Праздничное мероприятие, посвященное встрече Нового года-2020
3.00-7.00 Новогодняя дискотека
6 января 2020, 18.00-20.00 Праздничное мероприятие «В ночь перед Рождеством»
18-19 января 2020, 12.00-14.00 Интеллектуально-подвижная игра «Снежный квест»
ИСТОЧНИК KP.RU