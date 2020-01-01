Подожженную подругами 5-летнюю новокузнечанку на Новый год выписали из больницы

Под Новый год в семье новокузнечанки Людмилы случилась большая радость: ее 5-летнюю дочку выписали из больницы домой. Самую главную ночь года девочка, которую подожгли подруги, встретила дома.

Это история еще не закончилась, но шаг за шагом маленькая девочка, пострадавшая из-за шалостей подруг, идет к победе. Всего пару месяцев назад Людмила мечтала, что к Новому году девочку выпишут домой. Врачи лишь растерянно улыбались: прогнозы делать сложно, и праздник девочке все-таки придется провести в больнице.

- Я всегда говорила дочке: мы, бабы, народ сильный, мы со всем справимся! – сквозь слезы улыбается Людмила. – 30 декабря доченьку выписали, она сейчас дома.

Прогнозы на будущее врачи по-прежнему делают очень осторожные, но уже то, что девочка находится в кругу родных, придает ребенку сил бороться.

- Когда под бой курантов открывали шампанское, я загадала только одно желание: чтобы к следующему Новому году доченька встала на ножки, - признается Людмила.

Девочка же пока не хочет отпускать маму от себя, держит ее за руку и просит еще немного побыть рядышком. И вся семья, глядя на то, как малышка радуется тому, что, наконец, дома, улыбается и верит в лучшее.

Сечас девочка находится дома. Пока она не может ходить. ФОТО: из архива героини публикации.

Напомним, ЧП произошло 7 августа 2019 года. В тот день девочка гуляла вместе со старшими подругами. В какой-то момент одна из них чиркнула зажигалкой, и огонь охватил пышное платье с воланами. Горящую как факел девочку увидел старший брат – он же первым кинулся ей на помощь. Позже, в больнице, в беседе со следователем девочка рассказала, у кого из подруг-сестер в руках была зажигалка и что именно случилось в тот день.

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