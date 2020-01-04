2020-01-04T16:17:38+03:00
Общество

Медиахолдинг «Кузбасс» присоединился к акции «Поделись теплом своей души»

Сотрудники предоставили красочные книги для подарков пожилым людям
Мария КОЛОСОВА
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Медиахолдинг «Кузбасс» присоединился к акции «Поделись теплом своей души». Фото: Департамент культуры и национальной политики Кемеровской областиМедиахолдинг «Кузбасс» присоединился к акции «Поделись теплом своей души». Фото: Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области
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В акции «Поделись теплом своей души» в преддверии новогодних праздников принимали участие многие. Не остался в стороне и медиахолдинг «Кузбасс».

С приятными подарками Журавлевский дом-интернат для престарелых и инвалидов посетили сотрудники департамента культуры и национальной политики Кемеровской области. А подарки им помогли составить работники медиахолдинга «Кузбсс». Специально для людей почтенного возраста они подобрали произведения исторической и классической литературы от Издательского дома «Комсомольская правда» - «Крейцерову сонату» Толстого, «Бахчисарайский фонтан» Пушкина, «Святую любовь» Куприна, «Белые ночи» Достоевского, а также сборники стихов и художественные альбомы. Все это станет частью библиотеки учреждения.

-Организаторы акции рассказали, что в числе желанных подарков здесь – сладкое и книги. Вместе с издательством «Комсомольская правда» мы выбрали произведения классической литературы, - рассказала Марина Евса, начальник департамента культуры и национальной политики Кемеровской области.

Также перед новогодними праздниками пожилых людей поздравили и другие учреждения культуры. Так, сотрудники «Кузбасскино» посетили Кемеровский дом-интернат для престарелых и инвалидов, пансионат для престарелых «Забота», пансионат для пожилых людей «Ника», где организовали чаепитие и просмотры новогодних фильмов. А работники Новокузнецкого драмтеатра побывали в гостях у долгожителей, участников Великой Отечественной войны. Они поздравили ветеранов с наступающими праздниками и вручили подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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