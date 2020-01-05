Погуляем: 5 самых красивых мест для вечерней зимней прогулки в Кемерове

И каждый год одно и то же: набережная, фонтан, центр. Кажется, там мы уже все увидели, что смогли. Кемерово - город небольшой и найти необычное место для прогулки не так просто. Именно поэтому наш корреспондент Алина Князева отправилась на поиски тех самых красивых мест в городе, где можно отдохнуть, провести время с близкими и сделать эффектные вечерние кадры, когда все вокруг буквально сияет.

1. Новогодний завод «Азот»

Неожиданное место для прогулки, не правда ли? На главном проезде гостей встречают полярные медведи и яркая красная надпись "С НОВЫМ ГОДОМ". Азотовцы создали по- настоящему новогоднее настроение: елка, усыпанная подарками, карета, снеговики, катающиеся на коньках, воздушный шар и множество других декораций, возле которых можно сфотографироваться. После прогулки по «Азоту», складывается ощущение, что это самое яркое место в городе. Эффектные фотографии вам обеспечены.

После прогулки по «Азоту», складывается ощущение, что это самое яркое место в городе. Фото: Алина КНЯЗЕВА

2. Площадь Советов

Извините, но от площади Советов нам никуда ни деться! В этом году центр города красив как никогда. Во-первых, здесь наша самая красивая елка за 18 миллионов, вокруг которой был залит каток на новой хоккейной коробке. Во-вторых, на площади установили новые фигуры Деда Мороза и Снегурочки. В-третьих, увеличилось количество ледовых фигур и горок. И, наконец, в-четвертых, по всей территории площади вас могут прокатить на лошади, пони и на санях Деда Мороза.

В этом году центр города красив как никогда.Фото: Алина КНЯЗЕВА

3. Бульвар Строителей

Ну а если вы хотите выйти прогуляться с детьми ненадолго, то вам дорога в Ледовый городок на Бульваре Строителей. В этом году бульвар украшают две шестиметровые горки, трехметровая ель, скульптуры лошадей и другие фигуры сказочных персонажей.

В этом году бульвар украшают две шестиметровые горки, трехметровая ель, скульптуры лошадей и другие фигуры сказочных персонажей. Фото: Алина КНЯЗЕВА

4. Лесная поляна

Мало кто знает, что в Лесной Поляне очень уютно, а точнее, в парке «Лесная Сказка». Именно здесь Дед Мороз и Снегурочка встречают своих гостей в парке. Во время прогулки по заснеженным тропинкам виден каток со встроенной подсветкой и надписью «2020 КУЗБАСС». Также для горожан соорудили две горки, длина которых составляет 90 и 35 метров.

Мало кто знает, что в Лесной Поляне очень уютно, а точнее, в парке «Лесная Сказка». Фото: Алина КНЯЗЕВА

5. Бульвар Патриотов

Заключительным местом в нашем топе стал микрорайон Южный, а именно бульвар Патриотов. Здесь можно нескучно провести вечер со своей семьей, а также собраться компанией, чтобы запустить фейерверки. Ледяная фигура «2020» с мышкой, елки, горки - красота!

Ледяная фигура «2020» с мышкой, елки, горки - красота! Фото: Алина КНЯЗЕВА

А куда вы пойдете гулять зимними вечерами?