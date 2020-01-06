2020-01-05T17:47:07+03:00
Общество

Рождество 2020 в Кемерове: во сколько начинаются богослужения в храмах

Расписание богослужений на Рождество Христово в кемеровских храмах
Ирина АВТУШКО
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Рождество 2020 в Кемерове: во сколько начинаются богослужения в храмахРождество 2020 в Кемерове: во сколько начинаются богослужения в храмахФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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7 января православные христиане отмечают отмечает один из самых светлых праздников – Рождество Христово. Богослужения в храмах пройдут в Кемерове и в этот день, и накануне, 6 января, в Сочельник:

-Знаменский кафедральный собор (ул. Соборная, 24) - 6 января в 22.00, 7 января в 10.00

-Храм Святой Троицы (пр. Химиков, 32) - 6 января в 23.30, 7 января в 10.00

-Храм Казанской иконы Божией Матери (пр. Комсомольский, 4) - 6 января в 22.00

-Храм преподобного Никифора Прокаженного (Рудничный район, микрорайон, 15) - 6 января в 22.00

-Храм целителя Пантелеимона (пр. Октябрьский, 22) - 7 января в 00.00

-Храм святых Кирилла и Мефодия (пр. Советский, 68в) - 6 января в 22.00

-Храм блгв. кн. Александра Невского (ул. Чкалова, 21а/1) - 6 января в 17.00, 7 января в 08.00

-Храм кн. Петра и кн. Февронии Муромских (ул. Совхозная, 155а) - 6 января в 23.00

-Храм Воскресения Христова (пр. Притомский, 5/1) - 6 января в 22.00

-Храм Собора Кемеровских святых(юго-восточнее здания № 99 по ул. Красноармейская) - 6 января в 22.00

-Храм преподобного Сергия Радонежского (Комиссарово, ул. Школьная, 38) - 6 января в 22.00

-Храм Воздвижения Креста Господня (ж. р. Ягуновский, ул. Белозерная, 25/1) - 7 января в 08.30

-Храм мученицы Татианы (бр. Строителей, 57, к2) - 7 января в 00.00

-Храм святого Спиридона Тримифунтского (ул. Сибиряков-Гвардейцев, 333) - 6 января в 22.00

-Храм иконы Божией матери «Покров над землей Кузнецкой» (пр. Московский, 2) - 6 января в 22.00

-Никольский собор (ул. Гончарова, 51) - 6 января в 22.00

-Храм-часовня блгв. кн. Александра Невского (ул. 40 лет Октября, 20а) - 6 января в 22.00

-Храм прав. Симеона Верхотурского (пересечение ул. Тухачевского и ул. Сибиряков-Гвардейцев) - 6 января в 22.00

-Храм иконы Божией Матери «Утоли моя печали» (ул. Юрия Двужильного, 30) - 6 января в 22.00, 7 января в 09.00

-Храм великомученицы Варвары (пр. Молодежный, 18 ) - 6 января в 17.00, 7 января в 00.00 и в 08.30

-Храм Введения во храм Пресвятой Богородицы (пр. Октябрьский, 30/1) - 7 января в 00.00

-Храм блаженной Ксении Петербургской (п. Боровой, ул. Святой Источник, 26) - 6 января в 23.30

-Храм Иверской иконы Божией Матери (ж. р. Кедровка, ул. Стадионная, 21 ) - 6 января в 16.00, 7 января в 08.30

-Храм-часовня блаженной Матроны Московской прихода Входа Господня во Иерусалим (ж. р. Лесная Поляна, ул. Щегловская, 2а) - 6 января в 23.30

-Храм Рождества Христова (ж. р. Промышленновский, остановка транспорта «Площадь у АБК») - 6 января в 23.00

-Храм святого Филарета Московского прихода иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (пр. Шахтеров, 56) - 6 января в 22.00

-Храм преподобного Феодора Студита прихода свв. жен-мироносиц (ул. Халтурина, 21в) - 6 января в 22.00

-Храм Сретения Господня (ул. Ракитянского, 27/1) – 6 января в 15.00 и в 23.30

-Храм-часовня иконы Божией Матери «Живоносный Источник» прихода Архангела Михаила (пр. Шахтеров, 2а) - 6 января в 17.00, 7 января в 00.00

-Храм Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна прихода Богоявления Господня (ул. Мамонтова, 2а) - 6 января в 23.00

-Храм Абалацкой иконы Божией Матери прихода Собора Сибирских святых (ул. Аллейная, 2, к.1) - 6 января в 22.00

-Храм святого Игнатия Брянчанинова прихода Преображения Господня (ул. Антипова, 1б) - 6 января в 22.00

-Домовый храм великомученика Георгия Победоносца в здании Губернаторской кадетской школе-интернате МЧС (ул. Космическая, 2) - 6 января в 22.00.

Напомним, что после праздничного богослужения кемеровчане смогут добраться домой на общественном транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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