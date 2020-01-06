Тоннельные горки с подвесным мостиком, качели, башни и паутина. Таким стал сквер на Советской площади, преобразившись после ремонта. Он уже стал центром притяжения для местной ребятни.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/753332" frameborder="0"></iframe> Горка в башне: новый сквер появился в Новокузнецке.Галина ШЕЛГАЧЕВА

Сквер на улице Ленина, который расположен между Советской площадью и бывшим кинотеатром «Пламя» в последнее время стал одним из популярных мест среди местных ребятишек. Здесь появились две башни с потайными входами и соединенные подвесным мостом. А еще – тоннельные горки, качели, лавочки и, конечно же, современное освещение.

Горка, качели, башни - игровой комплекс пользуется популярностью среди детей!Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Нужно отметить, что горки рассчитаны на детей: слишком высоким людям будет тяжело подниматься внутри башен. Да и прочие конструкции – качели, сетка-паутина с пластиковыми панелями – больше подходят для ребятни. Дети уже успели оценить оригинальные конструкции. Сейчас, во время каникул, они проводят здесь немало времени. Ведь игровой комплекс, установленный в сквере, не похож на все остальные: кататься с этих тоннельных горок можно и зимой, и летом.

Горки металлические, так что кататься с них можно и зимой, и летом.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

К слову, еще летом сквер был заброшенным, однако осенью в нем начались работы – в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Сквер во многом уже преобразился, а часть работ будет завершена лишь весной. Предполагается, что весной здесь посадят деревья и установят все запланированные парковые диваны.