2020-01-06T00:49:38+03:00
Общество

Горка в башне: новый сквер появился в Новокузнецке

Юные горожане играют в сквере и осваивают необычный игровой комплекс
Галина ШЕЛГАЧЕВА
Поделиться:
Горка в башне: новый сквер появился в НовокузнецкеГорка в башне: новый сквер появился в НовокузнецкеФото: Галина ШЕЛГАЧЕВА
Изменить размер текста:

Тоннельные горки с подвесным мостиком, качели, башни и паутина. Таким стал сквер на Советской площади, преобразившись после ремонта. Он уже стал центром притяжения для местной ребятни.

Горка в башне: новый сквер появился в Новокузнецке.Галина ШЕЛГАЧЕВА

Сквер на улице Ленина, который расположен между Советской площадью и бывшим кинотеатром «Пламя» в последнее время стал одним из популярных мест среди местных ребятишек. Здесь появились две башни с потайными входами и соединенные подвесным мостом. А еще – тоннельные горки, качели, лавочки и, конечно же, современное освещение.

Горка, качели, башни - игровой комплекс пользуется популярностью среди детей! Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Горка, качели, башни - игровой комплекс пользуется популярностью среди детей!Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Нужно отметить, что горки рассчитаны на детей: слишком высоким людям будет тяжело подниматься внутри башен. Да и прочие конструкции – качели, сетка-паутина с пластиковыми панелями – больше подходят для ребятни. Дети уже успели оценить оригинальные конструкции. Сейчас, во время каникул, они проводят здесь немало времени. Ведь игровой комплекс, установленный в сквере, не похож на все остальные: кататься с этих тоннельных горок можно и зимой, и летом.

Горки металлические, так что кататься с них можно и зимой, и летом. Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Горки металлические, так что кататься с них можно и зимой, и летом.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

К слову, еще летом сквер был заброшенным, однако осенью в нем начались работы – в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Сквер во многом уже преобразился, а часть работ будет завершена лишь весной. Предполагается, что весной здесь посадят деревья и установят все запланированные парковые диваны.

Ребятня уже вовсю осваивает новые горки. Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Ребятня уже вовсю осваивает новые горки.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Две легковушки разбились у гипермаркета в Кемерове
НЛО в Новокузнецке сняли на видео
Сергей Цивилев отметил заслуги женщин в подледной рыбалке
В Новокузнецке неизвестные оторвали собаке лапу
Сергей Цивилев рассказал о новых авиарейсах из Кузбасса
С начала года около 5 тысяч кемеровчан приняли участие в «Декаде спорта и здоровья»
Первый понедельник 2020 года в Кузбассе будет теплым
Жительница Новокузнецка нашла в шоколадных конфетах живых червяков
В Калтане заселили новый многоквартирный дом
В Кузбассе горело два многоквартирных дома
В Кемерове двое налетчиков раздели горожанина
В Кузбассе за безопасностью детского отдыха следят «снежные патрули»
В Рождество в Кемерове будет ходить общественный транспорт
Сурхури, келедо и пельменек: кузбассовцев ждет неделя национальных праздников
Молодого мужчину почти месяц безуспешно разыскивают в Кузбассе
В Прокопьевском районе заработало гериатрическое отделение
Более 25 тысяч кубометров снега вывезли за сутки со дворов и улиц в Кузбассе
Кузбасские синоптики дали прогноз погоды на воскресенье
В Кузбассе пройдет «Рождественский Кубок ползунков - 2020»
На двух заправках в Кемерове нашли некачественное топливо
Сергей Цивилев рассказал, как борются со снегом в Таштагольском районе