2020-01-08T05:49:35+03:00
Общество

Щенкам Юты с оторванной лапой в Новокузнецке ищут дом

Сама Юта сейчас проходит реабилитацию после операции
Виктория АРБУЗОВА
Поделиться:
У Юты есть четверо щенков, но позаботиться о них собака не сможет. Новокузнечане ищут им дом Фото: Наталья ШишкинаУ Юты есть четверо щенков, но позаботиться о них собака не сможет. Новокузнечане ищут им дом Фото: Наталья Шишкина
Изменить размер текста:

В истории собаки Юты, которая осталась без лапы и недавно перенесла операцию, рано ставить точку. Пока она проходит реабилитацию, новокузнечане ищут дом для ее щенков.

Юта из Новокузнецка на перевязке.После операции собака чувствует себя хорошо. Каждый день волонтеры привозят ее на перевязку. Видео: Наталья Шишкина

Напомним, на новогодних праздниках в новокузнецкую общественную организацию «Кот и пес» сообщили, что нашли изувеченную собаку. Волонтеры отреагировали быстро, и уже на следующий день Юте сделали операцию: у нее была оторвана одна передняя лапа и сломана вторая.

Трехногая Юта в Новокузнецке.У нее есть четверо щенков, которых она выхаживает практически ползая на животе. У бедняги нет одной передней лапы, а вторая сломана. Видео: Наталья Шишкина

- После операции Юта чувствует себя хорошо, пока все идет так, как должно быть, - рассказывает участница организации «Кот и пес» Наталья Шишкина. – Надеемся, что кости срастутся, это будет видно через два месяца, пока же Юте нужен хороший уход.

Как отметил врач ветклиники, где лечат Юту, в течение двух-трех недель после операции собака будет находиться на антибиотиках. Кроме того, ее нужно привозить на осмотры раз в три-пять дней: делать не только перевязки, но и рентген, чтобы отслеживать, как идет заживление.

Юта на перевязке Фото: Наталья Шишкина

Юта на перевязке Фото: Наталья Шишкина

Щенков, которых у Юты четыре, тоже не бросили. Пока они находятся все в той же норке, которую для своих малышей выкопала искалеченная мать. Волонтеры приезжают сюда каждый день с горячим молоком и хлебом. Однако к еде малыши подходят только, когда рядом никого нет.

- Надеемся, что щенков удастся пристроить в добрые руки. Сегодня наши волонтеры попытаются их поймать, чтобы забрать на передержку. На улице их оставлять нельзя, - отметила Наталья Шишкина.

Волонтеры просят откликнуться тех, кто готов помочь в передержке щенков. Можно написать в группу «Кот и пес» или лично Наталье.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Полиция Новокузнецка разыскивает мать оставленного у мусорки младенца
Кузбассовец отправился под суд за пьяное вождение
Кузбассовцы собрали подарки для сирот на 3,4 миллиона рублей
Жительница Кузбасса за обидные слова подожгла дом соседа
Следователи ищут новокузнечанку, которая выбросила новорожденного малыша
Правительство выделило 963 миллиона рублей на строительство больницы в Междуреченске
Какой будет погода в Кузбассе в последний день новогодних праздников
На Рождественских каникулах в Кузбассе работают 200 катков
В Новокузнецке разыскивают кинувших бомбочку в окно машины подростков
Кемеровчанин пойдет под суд из-за найденной визитницы
Две легковушки не смогли разъехаться на кемеровском перекрестке
Кемеровчанам будут платить за сперму
Сколько жителей Кузбасса заболели ОРВИ в новом году
Кемеровская пенсионерка приняла неизвестного за сына и отдала ему крупную сумму
2801 кузбассовец переедет в новое жилье из аварийного
Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Рождеством
Четыре туриста привезли в Кузбасс опасные инфекции
Сергей Кузнецов призвал новокузнечан помогать соседям
Погода в Кузбассе на Рождество: туман и гололедица
Интеллектуальные системы следят за погодными условиями и состоянием трасс в Кузбассе
Молодая девушка пропала на новогодних праздниках в Новокузнецке
40 туристов застряли на трассе по пути в Шерегеш
Две легковушки разбились у гипермаркета в Кемерове