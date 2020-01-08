Щенкам Юты с оторванной лапой в Новокузнецке ищут дом

В истории собаки Юты, которая осталась без лапы и недавно перенесла операцию, рано ставить точку. Пока она проходит реабилитацию, новокузнечане ищут дом для ее щенков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/753512" frameborder="0"></iframe> Юта из Новокузнецка на перевязке.После операции собака чувствует себя хорошо. Каждый день волонтеры привозят ее на перевязку. Видео: Наталья Шишкина

Напомним, на новогодних праздниках в новокузнецкую общественную организацию «Кот и пес» сообщили, что нашли изувеченную собаку. Волонтеры отреагировали быстро, и уже на следующий день Юте сделали операцию: у нее была оторвана одна передняя лапа и сломана вторая.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="464" height="848" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/753418" frameborder="0"></iframe> Трехногая Юта в Новокузнецке.У нее есть четверо щенков, которых она выхаживает практически ползая на животе. У бедняги нет одной передней лапы, а вторая сломана. Видео: Наталья Шишкина

- После операции Юта чувствует себя хорошо, пока все идет так, как должно быть, - рассказывает участница организации «Кот и пес» Наталья Шишкина. – Надеемся, что кости срастутся, это будет видно через два месяца, пока же Юте нужен хороший уход.

Как отметил врач ветклиники, где лечат Юту, в течение двух-трех недель после операции собака будет находиться на антибиотиках. Кроме того, ее нужно привозить на осмотры раз в три-пять дней: делать не только перевязки, но и рентген, чтобы отслеживать, как идет заживление.

Юта на перевязке Фото: Наталья Шишкина

Щенков, которых у Юты четыре, тоже не бросили. Пока они находятся все в той же норке, которую для своих малышей выкопала искалеченная мать. Волонтеры приезжают сюда каждый день с горячим молоком и хлебом. Однако к еде малыши подходят только, когда рядом никого нет.

- Надеемся, что щенков удастся пристроить в добрые руки. Сегодня наши волонтеры попытаются их поймать, чтобы забрать на передержку. На улице их оставлять нельзя, - отметила Наталья Шишкина.

Волонтеры просят откликнуться тех, кто готов помочь в передержке щенков. Можно написать в группу «Кот и пес» или лично Наталье.