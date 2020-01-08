Щенкам Юты с оторванной лапой в Новокузнецке ищут дом
В истории собаки Юты, которая осталась без лапы и недавно перенесла операцию, рано ставить точку. Пока она проходит реабилитацию, новокузнечане ищут дом для ее щенков.
Юта из Новокузнецка на перевязке.После операции собака чувствует себя хорошо. Каждый день волонтеры привозят ее на перевязку. Видео: Наталья Шишкина
Напомним, на новогодних праздниках в новокузнецкую общественную организацию «Кот и пес» сообщили, что нашли изувеченную собаку. Волонтеры отреагировали быстро, и уже на следующий день Юте сделали операцию: у нее была оторвана одна передняя лапа и сломана вторая.
Трехногая Юта в Новокузнецке.У нее есть четверо щенков, которых она выхаживает практически ползая на животе. У бедняги нет одной передней лапы, а вторая сломана. Видео: Наталья Шишкина
- После операции Юта чувствует себя хорошо, пока все идет так, как должно быть, - рассказывает участница организации «Кот и пес» Наталья Шишкина. – Надеемся, что кости срастутся, это будет видно через два месяца, пока же Юте нужен хороший уход.
Как отметил врач ветклиники, где лечат Юту, в течение двух-трех недель после операции собака будет находиться на антибиотиках. Кроме того, ее нужно привозить на осмотры раз в три-пять дней: делать не только перевязки, но и рентген, чтобы отслеживать, как идет заживление.
Юта на перевязке Фото: Наталья Шишкина
Щенков, которых у Юты четыре, тоже не бросили. Пока они находятся все в той же норке, которую для своих малышей выкопала искалеченная мать. Волонтеры приезжают сюда каждый день с горячим молоком и хлебом. Однако к еде малыши подходят только, когда рядом никого нет.
- Надеемся, что щенков удастся пристроить в добрые руки. Сегодня наши волонтеры попытаются их поймать, чтобы забрать на передержку. На улице их оставлять нельзя, - отметила Наталья Шишкина.
Волонтеры просят откликнуться тех, кто готов помочь в передержке щенков. Можно написать в группу «Кот и пес» или лично Наталье.
ИСТОЧНИК KP.RU