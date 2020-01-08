2020-01-08T13:19:32+03:00
Общество

Елка из сгоревших деревьев: живущие в Австралии кемеровчане рассказали, как переживают пожар

В крупных городах сейчас практически нет смога
Виктория АРБУЗОВА
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Смог над Сиднеем Фото: Елена АвзаловаСмог над Сиднеем Фото: Елена Авзалова
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Страшные лесные пожары, несколько месяцев бушующие в Австралии, не могут оставить нас, кузбассовцев, равнодушными. Совсем недавно горел наш родной лес в Красноярском крае – огонь уничтожил миллионы гектаров. Мы связались с кемеровчанами, которые сейчас находятся в Австралии, и узнали про обстановку, сложившуюся на материке.

– В основном огонь бушует в провинциях. Очень сильно сейчас полыхает в горах между Сиднеем и Мельбурном. Внутри крупных городов гореть нечему, – делится Антон Демидов.

Аделаида 6 января Фото: Антон Демидов

Аделаида 6 января Фото: Антон Демидов

Бывший кемеровчанин живет в Мельбурне, но сейчас учится на курсах в Аделаиде. В обоих городах, по его словам, обстановка спокойная.

– В Аделаиде несколько дней был чистый воздух, а вчера опять дым принесло откуда-то. Но еще пару недель назад его было намного больше, – добавляет мужчина и показывает фото, сделанные из иллюминатора. На кадрах видно, как сизый дым обволакивает землю внизу.

Вид на Аделаиду две недели назад Фото: Антон Демидов

Вид на Аделаиду две недели назад Фото: Антон Демидов

Знакомая Антона, тоже бывшая кемеровчанка, Елена Авзалова живет в центре Сиднея. Девушка рассказывает, что в декабре люди ходили по городу в масках, так как было трудно дышать.

Дым над Сиднеем, снимок сделан 6 декабря Фото: Елена Авзалова

Дым над Сиднеем, снимок сделан 6 декабря Фото: Елена Авзалова

– Это вид сверху, снимки сделаны 6 декабря. Все, что белое, это не облака, а дым, - комментирует Елена фотографии. – Сейчас в центре города нет смога. Из-за розы ветров все постоянно меняется.

Центр Сиднея. Снимок слева сделан 10 декабря, справа - 7 января Фото: Елена Авзалова

Центр Сиднея. Снимок слева сделан 10 декабря, справа - 7 января Фото: Елена Авзалова

Елена вместе с мужем не осталась в стороне от трагедии, унесшей, по последним данным, жизни 25 человек. В огне также погибли миллионы животных: потребуется не один год, чтобы восполнить нанесенный пожарами ущерб. Кемеровчане регулярно делают пожертвования: деньги на тушение можно перевести при покупке в магазине или оставить в специальных урнах, как в России.

Арт-объект в виде елки из сгоревших деревьев и бытовых вещей, уничтоженных пожаром Фото: Елена Авзалова

Арт-объект в виде елки из сгоревших деревьев и бытовых вещей, уничтоженных пожаром Фото: Елена Авзалова

- На Рождество в Wynyard Park на York Street установили необычный арт-объект. Эта елка сделана из сгоревших деревьев и вещей, которые пострадали в этом страшном пожаре. От нее жар идет, как от костра. И рядом стоят урны для пожертвований, – делится Елена. – Некоторые коллеги мужа участвуют в тушении. В Австралии система пожарных отличается от российской. Любой может пройти тренинг и присоединиться к пожарным бригадам на постоянной основе. Это волонтерская деятельность, которая, не оплачивается. Все помогают, как могут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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