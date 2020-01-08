2020-01-08T15:08:13+03:00
Общество

Леночка из Междуреченска на «Доме-2» опозорила родной город

Претендентка на участие сравнила свой город с гетто
Екатерина РОМАНОВА
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Леночка из Междуреченска на «Доме-2» опозорила родной город. ФОТО: кадр видео "ТНТ", "Дом-2"Леночка из Междуреченска на «Доме-2» опозорила родной город. ФОТО: кадр видео "ТНТ", "Дом-2"
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Уроженка Междуреченска, а ныне жительница Новосибирска Елена Жорина побывала на шоу «Дом-2». Девушка назвала себя лучиком света, а родной город сравнила с гетто. Впрочем, на проекте она не задержалась.

Леночка из Междуреченска на «Доме-2» опозорила родной город.Видео: vk.com, "Типичный Междуреченск"

Четыре девушки в образах Снегурочек приняли участие в кастинге программы «Дом-2», эфир которой состоялся 6 января. Среди них оказалась и уроженка Междуреченска, а ныне жительница Новосибирска Елена Жорина. 20-летняя сибирячка пришла на проект к Никите Барышеву – его она считает хорошим, добрым и милым мальчиком.

- Я приехала из междуреченского гетто. А вы были когда-нибудь в Междуреченске? Там живут алкаши и всякие уроды, а я в этом городе лучик света, - заявила Елена.

Девушка занимается боксом, работает поваром и, по ее словам, «держит город», потому что все «бандюганы ходят ко мне кушать». Свою нерастраченную любовь девушка намеревалась подарить избраннику, однако дальше кастинга она не прошла: против ее участия в проекте проголосовали 40 человек.

К слову, во время представления Елены участникам проекта, девушке предложили продемонстрировать, как именно она намеревается бороться за своего избранника. Например, отбивать его у междуреченских хулиганов. Девушка тут же стала выяснять "с какого района" хулиганы, а потом с легкостью одолела их. Затем подобным образом разобралась с потенциальной соперницей, отправив ее в круглосуточный магазин. Третьим заданием для Елены стала попытка уговорить участников проекта оставить ее возлюбленного на проекте. Те, кто уже участвуют в проекте, не оценили актерских способностей Елены и избавились от нее.

В соцсетях, где появились кадры эфира "Дома-2", сразу разгорелись страсти. Междуреченцы не одобрили поведения Елены Жориной на проекте. И даже предположение, что девушка читала заготовленный по сценарию текст, не заставило изменить их мнение.

«А вы бы согласились <унижать> свой город или горожан, пускай даже по сценарию? Я вот лично отказалась бы, а то она и себя унизила на всю страну, и город, и всех кто здесь живет», - возмущена подписчица Надежда.

«Была там она, а мне тут было стыдно... Увижу в городе долго ржать над ней буду. Выперли красотку, значит, скоро к нам вернется в темное царство «лучик света», - соглашается с ней другая подписчица, Кристина.

К слову, также не прошла кастинг 29-летняя Наталья Праздникова из Новосибирска, которая утверждала, что обладает экстрасенсорными способностями. Зато 20-летняя танцовщица из Одессы Анастасия Демчук и 24-летняя москвичка Валерия Пронина стали участницами проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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