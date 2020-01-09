Житель города Кемерово в соцсетях поделился своей бедой. Его дед оказался в реанимации, и сотрудник городской больницы выдал мужчине список из 14 препаратов, чтобы тот приобрел их самостоятельно.

Предложение приобрести спасительные для пожилого человека препараты в апетеке вызвало волну негодования среди кузбассовцев. Кемеровчанин в соцсетях рассказал о том, что его дедушка находится в отделении анестезиологии-реанимации №2 Кировской больницы, и здесь попросту отсутствуют необходимые лекарства. В список из 14 наименований, который ему выдал один из сотрудников больницы, вошли камфорный спирт, кровоостанавливающие препараты, пеленки и многое другое.

Мужчина приобрел все необходимое, а также записал видеоролик, который получил широкое распространение. В больнице тут же была организована служебная проверка.

- Достоверно установлено, что в медицинской организации имеется весь необходимый запас медикаментов и расходных материалов, которыми бесплатно лечат всех пациентов, - сообщает портал «Здоровье Кузбасса». - В связи с инцидентом руководством медицинской организации инициирована служебная проверка. Виновные, кто ввел в заблуждение родственников пациента, будут привлечены к ответственности.

meandmytail В реанимации больницы в Кемерове закончились лекарства: проверка слуха

К слову, спустя некоторое время мужчина, сообщивший о том, что в реанимации закончились лекарства, записал еще один ролик. Как оказалось, с ним связался главврач больницы №2 Игорь Пачгин и предложил вместе разобраться в ситуации. Он отметил, что в больнице имеется весь необходимый запас препаратов, и ему самому интересно, кто же мог выдать такой список. Также кемеровчанин отметил, что ему пообещали компенсировать потраченные на препараты средства.