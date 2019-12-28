2019-12-28T07:08:15+03:00
Происшествия

Убийцам беременной женщины и двух мужчин в Кузбассе вынесли приговор

Банда дорожных преступников надолго лишилась свободы [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Убийцам беременной женщины и двух мужчин в Кузбассе вынесли приговорУбийцам беременной женщины и двух мужчин в Кузбассе вынесли приговорФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Трое мужчин в 2015 году на дорогах Кузбасса грабили и убивали людей. Их жертвами стали три человека, в их числе – беременная женщина. По решению суда преступникам назначено наказание от 21 года до пожизненного лишения свободы.

Убийцам беременной женщины и двух мужчин в Кузбассе вынесли приговор.Видео: СУ СК РФ по Кемеровской области

В феврале 2015 года трое кемеровчан договорились, что будут промышлять разбоем и грабежами водителей большегрузных автомобилей. Вооружившись ножами и пистолетом, они отправились на автодорогу в районе города Топки. Там они увидели припаркованный на обочине внедорожник. Беременная женщина-пассажир, находившаяся в салоне, успела перелезть на заднее сиденье, но это не спасло ее от расправы. Бандиты сначала убили водителя, а потом, отогнав авто в безлюдное место, обыскали автомобиль и нанесли женщине ножевые ранения. Из добычей стали три мобильных телефона и порядка 20 тысяч рублей.

В мае 2015 года 32- и 29-летний мужчины на дороге подкараулили знакомого. Когда тот остановил машину, он стали разговаривать, а потом задушили мужчину и вывезли тело в лесополосу Новосибирской области. Родственники погибшего заявили о его пропаже, и вскоре стало известно, что незадолго до этого погибший общался со своим убийцей

В январе 2016 года 32-летнего кемеровчанина задержали в Новосибирске, а чуть позже – и двух его подельников. Всех троих заключили под стражу.

- В рамках расследования потерпевшими от преступной деятельности обвиняемых признано 11 человек, допрошено порядка 110 свидетелей, проведено 29 судебных экспертиз, материалы дела составили 31 том, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

Присяжные заседатели признали мужчин виновными в преступлениях, и на основании их вердикта суд вынес приговор. Все трое отправляются в колонию строгого режима: 32-летний мужчине – пожизненно, его 29-летний приятель – на 24года, а 34-летний – на 21 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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