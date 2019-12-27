Выходные в Кемерове: куда сходить и что посмотреть

Зимняя сказка в «Томской писанице»

Едем всей семьей в музей-заповедник.

В январские праздники в музее-заповеднике пройдут дни семейного отдыха «В гостях у Деда Мороза». Посетителей «Томской писаницы» встретят ростовые куклы и сказочные персонажи. А на сценической площадке «Сказка» будет проходить театрализованное игровое представление.

Дети и взрослые смогут поводить хороводы вокруг новогодней елки, поучаствовать в играх и забавах и, конечно, посетить резиденцию главного Деда Мороза Кузбасса. Праздничное настроение помогут создать зимние аттракционы, горки и свежий морозный воздух.

Кстати, в январские праздники музей-заповедник «Томская писаница» проводит акцию «Праздничный автобус». От летнего вокзала Кемерова в 12.00 будет отправляться комфортный экскурсионный автобус. Обратно в город он выезжает в 16.00. В стоимость комплексного билета входит: доставка автобусом до «Томской писаницы» и обратно; входной билет в музей-заповедник; мастер-класс «Художник эпохи неолита»; экскурсия по древнему святилищу Томская писаница; участие в праздничной программе; посещение резиденции Дедушки Мороза. Количество мест ограничено, поэтому записываться нужно заранее.

Музей-заповедник «Томская писаница»

Яшкинский район, деревня Писаная, тел.: 8-800-600-92-93

2-6 и 8 января, начало в 13.00

Цена билетов: от 300 до 400 рублей; при участии в акции «Праздничный автобус» - от 600 до 700 рублей

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Отправляемся на новогодний базар и выбираем интересные и, самое главное, уникальные вещи.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Ручная работа в подарок

Идем на новогодний базар.

Наверняка некоторые из нас еще не успели купить подарки друзьям и близким. Но это не беда - отправляемся на новогодний базар и выбираем интересные и, самое главное, уникальные вещи, которые оставят долгие и теплые воспоминания даже после праздника.

Уникальный маркет работает да самого последнего дня уходящего года. А подарки, которые здесь можно найти, представлены талантливыми мастерами и дизайнерами.

А еще на ярмарке можно будет попробовать вкусные угощения и получить очень много положительных эмоций от по-настоящему новогодней атмосферы.

Торгово-развлекательный центр «Лапландия»

пр. Октябрьский, 34 (1-й этаж)

До 31 декабря, с 10.00 до 20.00

Вход для посетителей свободный

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Театр для детей и молодежи приглашает юных кемеровчан на новогоднюю театрализованную программу.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кольцо и роза

Ведем ребенка на новогоднюю театрализованную программу.

Театр для детей и молодежи приглашает юных кемеровчан на новогоднюю театрализованную программу.

Давным-давно известный английский писатель Уильям Теккерей написал для своих детей веселую рождественскую сказку «Кольцо и роза». В предисловии к ней он заметил: «Пока у вас дети, каникулы, давайте посмеемся и повеселимся вволю. Да и вам, взрослые, тоже неплохо бы пошутить и подурачиться». Действительно, история получилась смешная и поучительная. В ней есть все, что необходимо для хорошей сказки, - сказочное королевство, король и королева, а еще два принца и две принцессы… Но самое главное, в ней есть - молодая фея, которая только-только выучилась волшебству и теперь одаривает сказочными волшебными подарками то одного, то другого.

Вот с этого все и началось! Кольцо и роза творят чудеса. А сказочные герои попадают в невероятный поток событий: любовь с первого взгляда, клятвы в верности и предательства, рыцарские турниры, королевские балы и обеды, восторги и разочарования, хитрость и обман, семейные тайны, королевские указы, которые должны быть немедленно выполнены, но в этой неразберихе никак, ну никак не выполняются…

Конечно, все закончится хорошо - добро, как и положено в сказке, победит. А волшебные предметы - кольцо и роза - обретут своих настоящих хозяев. Другие же откажутся от них, обретя настоящую любовь и дружбу.

Театр для детей и молодежи

ул. Арочная, 37

27 декабря, начало в 17.00

Цена билетов: 400 рублей

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Впервые на сцене Государственной филармонии Кузбасса выступит всемирно известный дуэт «Баян Mix». Фото: Никита ВЫСОЦКИЙ.

Сергей Войтенко и «Баян Mix»

Идем на рождественский концерт.

Впервые на сцене Государственной филармонии Кузбасса выступит всемирно известный дуэт «Баян Mix» и его создатель - чемпион мира по баяну, певец и композитор, лауреат премий «Шансон года», «Звезды «Дорожного радио», «Золотой граммофон» - Сергей Войтенко!

До недавнего времени Сергея Войтенко знали как баяниста-виртуоза, создателя знаменитого (без преувеличения) на весь мир «Баян Mix».

Сегодня Сергей Войтенко - популярный автор-исполнитель, чьи песни звучат на крупнейших радиостанциях страны. А еще чьи произведения исполняют музыканты во всем мире. В России его песни поют, например, Лев Лещенко, Марина Девятова и Денис Майданов. А пьеса «Откровение», написанная Войтенко в 2000 году, является обязательным сочинением для исполнения на музыкальных конкурсах баянистов.

Уникальный коллектив «Баян Mix» - прославился в России и далеко за ее пределами с момента основания в 2006 году. Это неудивительно, ведь в его состав вошли известные музыканты, настоящие виртуозы и просто классные ребята! Сергей Войтенко и «Баян Mix» хорошо известны в Европе своими захватывающими дух живыми выступлениями. У этого коллектива нет равных на эстраде, «Баян Mix единственный и неповторимый!

Виртуозное владение инструментом, профессионализм высшей пробы и невероятный драйв: встреча с Сергеем Войтенко и дуэтом «Баян Mix» станет незабываемым рождественским подарком для каждого зрителя. В программу «Рождественского концерта» включены лучшие инструментальные номера и песни из репертуара коллектива.

Этот вечер перевернет ваши представления о баяне и российских музыкантах. Сразу предупреждаем: усидеть на месте будет сложно, очередь за автографами будет длинной, а количество билетов ограничено. А если вы придете на концерт с детьми, будьте готовы к тому, что на утро они примут окончательное и бесповоротное решение - научиться играть на баяне так, как это делают Сергей Войтенко, Ринат Демаев и Сергей Котков!

Государственная филармония Кузбасса

пр. Советский, 68

4 января, начало в 19.00

Цена билетов: от 600 до 2300 рублей

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Дмитрий Певцов выйдет на сцену, чтобы почтить память своего кумира и отдать дань его бессмертному творчеству. Фото: Никита ВЫСОЦКИЙ.

40 лет без Высоцкого

Вспоминаем любимого артиста.

В Кемерове на сцене Государственной филармонии Кузбасса выступят народный артист России Дмитрий Певцов, «ПевцовЪ-Оркестр» и Никита Высоцкий с концертом «40 лет без Высоцкого».

В ноябре 2018 года Дмитрий Певцов и «ПевцовЪ-Оркестр» представили свой альбом «Баллады о Высоцком», который был посвящен 80-летию этого великого человека. Ведь Дмитрий Певцов - один из самых искренних поклонников Высоцкого, и он с огромным уважением и трепетом относится ко всему, что создавал глубоко любимый народом артист.

- Высоцкого можно слушать с любой песни и читать абсолютно с любой страницы, открыв книгу его стихов. Ведь Владимир Семенович - великий русский поэт, стихи которого со временем, уверен, войдут в школьную программу по русской литературе, - говорит о нем Дмитрий Певцов.

Да и вообще, нет, наверное, ни одного человека, кого бы не тронули проникновенные «Песня о друге», «Охота на волков», «Вершина», «Кони привередливые» и другие.

В чем секрет его популярности? В чем сила его личности, глубины его таланта? Почему его творчество так трогало и вдохновляло миллионы людей при жизни артиста и вот уже 40 лет не дает покоя после его смерти?

31 января Дмитрий Певцов снова выйдет на сцену, чтобы почтить память своего кумира и отдать дань его бессмертному творчеству.

В концерте примет участие сын Владимира Высоцкого - Никита Высоцкий. Он расскажет о днях, проведенных с отцом, истории из жизни и прочитает ряд его стихотворений.

Особый подарок оценят любители музыкального инструмента дудука. В составе оркестра выступит Виталий Погосян - эксклюзивный музыкант, дудукист, мультиинструменталист, композитор и вокалист. Любое его выступление - это шквал положительных эмоций, полное погружение в музыку. Виталий - обладатель неповторимого собственного тембра, его можно узнать среди сотен других звучаний дудука.

Государственная филармония Кузбасса

пр. Советский, 68

31 января, начало в 19.00

Цена билетов: от 1200 до 3500 рублей