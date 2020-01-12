Мужчина погиб, наткнувшись на собственную лыжу на горном склоне в Кузбассе

Отдых на горнолыжном склоне обернулся трагедией для одного из жителей Новосибирской области. Мужчина во время катания наткнулся на собственную лыжу и, несмотря на оказанную врачами помощь, скончался в больнице.

Трагедия случилась 11 января на трассе Мустаг на горе Зеленой в Шерегеше. В пресс-службе администрации Таштагольского района рассказали подробности случившегося. По словам очевидцев, 35-летний житель Новосибирской области катался с друзьями на горе Зеленой. Он спустился до развилки и сначала собирался поехать в одну сторону, а потом, видимо, передумал. Однако маневр с изменением направления не удался, и мужчина упал, напоровшись на собственную лыжу.

- Сигнал о том, что мужчина упал и рассек бедро, поступил спасателям в 11.42. на место тут же отправились спасатели на лыжах и снегоходе, - сообщил подробности спасательной операции начальник отдела СМИ и организации Агентства защиты населения и территорий Кемеровской области Дмитрий Халецкий. – Мужчине оказали первую помощь, а потом спустили со склона на специальных санях «Акья».

Туриста передали врачам скорой помощи, которая уже ждала его внизу. Его доставили в Центральную городскую больницу, и в 13.25 уже провели операцию. Но несмотря на оказанную помощь, в 18.43 мужчина скончался в реанимации.