2020-01-11T06:58:08+03:00
Общество

Сергей Цивилев: в Кузбассе в этом году высадят почти 6,5 миллиона деревьев

Это на 30 процентов больше, чем в прошлом году
Мария КОЛОСОВА
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В Кузбассе в этом году высадят почти 6,5 миллиона деревьев: Фото: Администрация Правительства КузбассаВ Кузбассе в этом году высадят почти 6,5 миллиона деревьев: Фото: Администрация Правительства Кузбасса
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В рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» в этом году на площади 1826 гектаров в Кузбассе появятся новые зеленые насаждения. Всего планируется высадить около 6,5 миллиона деревьев - это на 30 процентов больше, чем в прошлом году.

Что касается 2019 года, то показатели нацпроекта были достигнуты. В том числе, по основному показателю – соотношению лесовосстановления к площади вырубленных и погибших насаждений – достигнута отметка в 65,3 процента вместо рекомендуемых 11,6. Кроме того, лесничие обеспечили посадку 38,7 гектаров лесных культур в рамках компенсационного лесовосстановления земель, которые были нарушены во время добычи угля.

-Сажать деревья — эта добрая российская традиция, близкая каждому кузбассовцу. В 2020 году мы продолжим внедрять нашу региональную платформу «Чистый уголь — зеленый Кузбасс», - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. - Восстановление лесов - одно из направлений этой платформы. Кроме того, мы традиционно озеленяем улицы Кузбасса весной и осенью. В акциях участвуют все желающие и с каждым годом их количество растет.

В прошлом году прошло две масштабных акции - «Всероссийский день посадки леса» и «Живи, лес!». Было высажено 1,5 миллиона деревьев, в том числе, 463 тысячи – в населенных пунктах. Заметным событием стали посадки деревьев в Гурьевском и Таштагольском районах при проведении программы дистанционного восстановления лесов «Подари лес Кузбассу», приуроченной к 300-летию открытия Кузбасса. Лесной фонд Гурьевского района обогатился на 8,5 тысяч новых саженцев, 24 тысячи деревьев появилось в Таштагольском районе.

Ну а в этом году область примет участие во всероссийской акции «Сад памяти – сад жизни», которая приурочена к 75-летнему юбилею Великой Победы. Ее главный посыл – посадить по дереву за каждого погибшего в Великой Отечественной войне.

-Не вернулись с войны более 135 тысяч кузбассовцев. Сейчас лесничества по согласованию с администрациями городов и районов подбирают транспортно-доступные участки, чтобы обеспечить участие всех желающих в акции «Сад памяти – сад жизни». Такие участки должны быть в каждом районе, подчеркнул Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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