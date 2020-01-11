Кузбасских туристов предупредили о возможности заражения пневмонией в Китае

В кузбасском Управлении Роспотребнадзора сообщили о нескольких десятках случаев заболевания пневмонией в Китае. Туристам рекомендуется учитывать эту информацию при поездке за рубеж.

Как рассказали в ведомстве, к 9 января в городе Ухань провинции Хубэй было зарегистрировано 59 случаев заболевания пневмонией вирусной этиологии, при этом у 15 пострадавших определен новый вид короновируса. Заболевание в основном протекает в легкой и средней форме, зарегистрировано семь тяжелых случаев, но летальных исходов нет.

-Специалистами КНР продолжается эпидемиологическое расследование, фактов заражения от человека к человеку не зарегистрировано, - сообщили в Роспотребнадзоре. - Многие случаи заболевания связаны с городским рынком морепродуктов, который в настоящее время закрыт.

Всемирная организация здравоохранения пока не не видит оснований ограничивать поездки. Тем не менее, в Кузбассе усилен санитарно-карантинный контроль в аэропортах Кемерова и Новокузнецка за гражданами, прибывающими международными рейсами из стран Юго-Восточной Азии. Тем более, что в связи с празднованием Китайского Нового года 25 января и сопровождающими его выходными днями с 24 по 30 января ожидается увеличение количества внутренних и международных поездок в эту страну.

Специалисты просят туристов учитывать эту информацию при планировании поездок и соблюдать меры безопасности. По возвращению из поездки в случае недомогания нужно обратиться к врачу и обязательно уведомить его о факте пребывания в чужой стране.