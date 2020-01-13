2020-01-13T10:20:40+03:00
Общество

От -25 до -2: какой будет погода на неделе в Кузбассе

Синоптики дали прогноз на 14-17 января
Ирина АВТУШКО
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От -27 до -2: какой будет погода на неделе в КузбассеОт -27 до -2: какой будет погода на неделе в КузбассеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали о то, как погода ждет кузбассовцев на этой неделе. Несмотря на то, что разброс температур довольно большой – от 25 до 2 градусов мороза, днем будет тепло.

Во вторник, 14 января, ночью столбики термометра покажут -11…-16 градусов, местами до -20…-25. Днем по области ожидается -4…-9 градусов мороза, местами по области до -14 градусов. Будет дуть южный ветер с порывами до 13 метров в секунду. Местами ожидается небольшой снег.

В ночь на среду по Кузбассу прогнозируется -8…-13 градусов, при прояснениях -18…-23 градуса. Днем воздух прогреется до -3…-8 градусов, местами до -13. Ветер направление не изменит, но немного усилится – порывы могут достигать 14 метров в секунду. И днем и ночью ожидается небольшой снег.

В четверг ночью столбики термометра покажут -6…-11 градусов, местами до -18. Днем воздух прогреется до -2…-7 градусов, местами ожидается до -12 градусов. Ветер сменит направление на юго-западное и усилится – порывы будут достигать до 15 метров в секунду. Ожидается небольшой, местами умеренный снег, метели.

В пятницу, 17 января, ночью прогнозируется -7…-12 градусов, местами до -20 градусов, днем температура не изменится – столбики термометра будут находиться в отметке -7…-12 градусов. Местами пройдет небольшой снег, ожидаются метели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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