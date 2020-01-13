Погибшего из-за лыжи в Шерегеше туриста похоронят в Новосибирске

Тело туриста из Новосибирска, который погиб на склоне горы Зеленой в Шерегеше, перевезут в его родной город. Власти Таштагольского района готовы оказать необходимую помощь родственникам мужчины.

Глава района, Владимир Макута, встретился с родственниками и предложил им свою помощь в организации транспортировки и прочего. Сейчас все зависит только от родных, готовы ли они принять эту помощь. В настоящее время завершаются необходимые процедуры, призваны установить точную причину и обстоятельства случившегося.

Брятья приехали вместе отдохнуть в Шерегеше. ФОТО: из личного архива героя публикации.

Напомним, трагедия на горе Зеленой произошла 11 января в первой половине дня. 35-летний Андрей Емельяненко, житель Новосибирска вместе с братом Алексеем отдыхал на горнолыжном курорте в Шерегеше. Мужчины спускались по трассе «Мустаг», когда Андрей не справился с управлением. Мужчина упал и был травмирован собственной лыжей.

По словам Алексея Емельяненко, когда он подъехал к брату, снег был в крови, одна лыжа лежала рядом отстегнутой. Андрей был в сознании, однако испытывал сильную боль. Он рассказал, что врезался в стог сена: оно лежало на развилке, чтобы лыжники видели, что трасса делится.

Однако в администрации Таштагольского района информацию о тюках с соломой опровергли.

- После того, как спасатели спустили пострадавшего с горы, специалисты обследовали трассу. Ни стогов сена, ни каких-то других посторонних предметов они не обнаружили. Трасса была полностью подготовлена для катания, - отметили в пресс-службе администрации.

Предварительно, тело погибшего доставят в Новосибирск 13 января, а на 14 число назначены похороны.