Жителям Новокузнецка на Крещение предлагают искупаться в бассейнах вместо проруби

Управление по защите населения и территории Новокузнецка уведомило жителей о местах окунания в прорубь. Одним из вариантов стали бассейны.

По информации ведомства, не во всех традиционных местах в праздник лед будет соответствовать нужным замерам. В частности, речь идет об иордани на реке Кондома в районе парка «Водный».

В связи с этим купели будут установлены на примыкающих территориях Новокузнецкого и Прокопьевского районов.

Новокузнецкий район

- родник «Беляевский», село Сосновка, улица Луговая – время работы с 22.00 18 января до 20.00 19 января;

- р. Чумыш, село Костенково, - время работы с 22.00 18 января до 22.00 19 января;

- р.Кондома, поселок Кузедеево, - время работы с 11.00 до 22.00 19 января.

Прокопьевский район и Прокопьевск:

- пруд парка отдыха «Зенковский парк» - время работы с 18.00 18 января до 24.00 19 января;

- 19 километр трассы Новокузнецк – Ленинск-Кузнецкий, часовня Ксении Петербуржской, время работы с 18.00 18 января до 24.00 19 января

Кроме того на территории города Новокузнецка обряд омовения можно будет провести в бассейнах города:

- «Родник», улица Орджоникидзе, 23а – (320 рублей за час, медицинская справка для детей) -18 января с 18.00 до 22.00, 19 января с 10.00 до 22.00;

-«Буревестник», улица Уютная, 30 (бесплатно, медицинская справка. удостоверение личности) – 19 января с 10.00 до 14.00;

-«СибГИУ», улица Кирова, 42 (наличие абонемента (посещение только для лиц, имеющих абонемент) – 18 января с 18.00 до 21.00, 19 января с 09.00 до 18.00;

-«Запсибовец», улица Тореза, 22д (стоимость посещения (абонемент) - 100 рублей в час, медицинская справка) – 18 января с 18.00 до 21.00, 19 января с 09.00 до 21.00;

-ФОК в Новоильинском районе,улица Новоселов,17 (наличие абонемента или медицинской справки) – 19 января с 12.00 до 15.00;

-«Витязь», проспект Спартака, 9 (условия принятия обряда решаются на месте с администратором, медицинская справка - не требуется) – 18 января с 18.00 до 22.00, 19 января с 09.00 до 22.00.