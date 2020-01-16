2020-01-15T20:28:28+03:00
Общество

Жителям Новокузнецка на Крещение предлагают искупаться в бассейнах вместо проруби

Не на всех водоемах лед оказался нужной толщины
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Жителям Новокузнецка на Крещение предлагают искупаться в бассейнах вместо прорубиЖителям Новокузнецка на Крещение предлагают искупаться в бассейнах вместо прорубиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Управление по защите населения и территории Новокузнецка уведомило жителей о местах окунания в прорубь. Одним из вариантов стали бассейны.

По информации ведомства, не во всех традиционных местах в праздник лед будет соответствовать нужным замерам. В частности, речь идет об иордани на реке Кондома в районе парка «Водный».

В связи с этим купели будут установлены на примыкающих территориях Новокузнецкого и Прокопьевского районов.

Новокузнецкий район

- родник «Беляевский», село Сосновка, улица Луговая – время работы с 22.00 18 января до 20.00 19 января;

- р. Чумыш, село Костенково, - время работы с 22.00 18 января до 22.00 19 января;

- р.Кондома, поселок Кузедеево, - время работы с 11.00 до 22.00 19 января.

Прокопьевский район и Прокопьевск:

- пруд парка отдыха «Зенковский парк» - время работы с 18.00 18 января до 24.00 19 января;

- 19 километр трассы Новокузнецк – Ленинск-Кузнецкий, часовня Ксении Петербуржской, время работы с 18.00 18 января до 24.00 19 января

Кроме того на территории города Новокузнецка обряд омовения можно будет провести в бассейнах города:

- «Родник», улица Орджоникидзе, 23а – (320 рублей за час, медицинская справка для детей) -18 января с 18.00 до 22.00, 19 января с 10.00 до 22.00;

-«Буревестник», улица Уютная, 30 (бесплатно, медицинская справка. удостоверение личности) – 19 января с 10.00 до 14.00;

-«СибГИУ», улица Кирова, 42 (наличие абонемента (посещение только для лиц, имеющих абонемент) – 18 января с 18.00 до 21.00, 19 января с 09.00 до 18.00;

-«Запсибовец», улица Тореза, 22д (стоимость посещения (абонемент) - 100 рублей в час, медицинская справка) – 18 января с 18.00 до 21.00, 19 января с 09.00 до 21.00;

-ФОК в Новоильинском районе,улица Новоселов,17 (наличие абонемента или медицинской справки) – 19 января с 12.00 до 15.00;

-«Витязь», проспект Спартака, 9 (условия принятия обряда решаются на месте с администратором, медицинская справка - не требуется) – 18 января с 18.00 до 22.00, 19 января с 09.00 до 22.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Почему в райском Крыму русский бизнес попадает в бюрократический ад
Спецкор «КП» Владимир Ворсобин, еще не бывавший в Крыму после его возвращения, приехал и поразился разнице! Но еще больше удивило, что сюда, несмотря на санкции, рискуют вкладывать деньги российские и иностранные инвесторы. Но их буквально гонят. Часть 2
Новости 24
В кузбасском поселке жители пожаловались на грязную питьевую воду
В Кемерове пенсионерка хотела сдать жилье и потеряла 140 тысяч рублей
Губернатор Кузбасса рассказал о строительстве объездной дороги в Кемерове
Школы по высшим стандартам: на реализацию образовательных проектов кузбассовцам дадут гранты
Публичные слушания о судьбе разреза пройдут в Кузбассе
Более 1500 кузбассовцев наказали за курение в неположенных местах
В Новокузнецке директор офиса мобильной связи присвоила 350 тысяч рублей
Дело о смертельной аварии на федеральной трассе в Кузбассе отправлено в суд
Кузбасс получил почти 8 миллионов рублей для повышения безопасности детей
Кузбассовец назанимал у знакомых 13 миллионов рублей и попал под суд
В Кузбассе похитившие 36 миллионов рублей участники ОПГ избежали колонии
Шерегеш вошел в топ-10 самых популярных туристических мест России
Новокузнецкие онкологи удалили опухоль пациентке с помощью уникального оборудования
В Кузбассе подорожали некоторые марки бензина
Подавляющее большинство кузбассовцев недовольны своей зарплатой
Более одной тысячи клиентов Россельхозбанка уже приобрели платежные кольца PayRing
Илья Середюк попросил кемеровчан не парковаться на пяти участках дорог
Сергей Кузнецов показал родителям готовность школы № 81 в Новокузнецке
Пожилой рецидивист украл телефон у ребенка в кузбасском городе
В РСХБ поступили первые обращения клиентов за получением кредитов по программе развития сельских территорий
В Ленинске-Кузнецком дети превратили снежную кучу у дороги в горку
В Новокузнецке ищут родителей потерявшейся девочки в розовой шапке
Мужчина в черных сланцах пропал в Кемерове
97 новых автомобилей будут патрулировать дороги Кузбасса
Кузбассовцы массово пожаловались на сбой соцсети «ВКонтакте»
Снежную копию Храма Христа Спасителя построили в Кузбассе