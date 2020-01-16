«Пришел с ружьем»: пристав погиб, свидетель ранен во время стрельбы в новокузнецком суде

Вооруженный мужчина утром 16 января прошел в здание, где расположен судебный участок, и устроил стрельбу. Пострадали два человека - пристав и свидетель, дававший показания. Один из них скончался в больнице.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/754969" frameborder="0"></iframe> «Пришел с ружьем»: Пристав погиб, свидетель ранен во время стрельбы в судебном участке в Новокузнецке.ВИДЕО: СК РФ России по Кемеровской области

Утром 16 января 45-летний мужчина с ружьем в руках пришел в здание на проспекте Энтузиастов, 9, где находится несколько судебных участков. В каждом из них 16 января рассматривалось несколько дел. Так, в участке № 2 Новокузнецкого судебного района на утро было назначено рассмотрение уголовных дел об умышленном повреждении или уничтожении имущества и о причинении вреда здоровью. В участке № 2 Центрального судебного района города Новокузнецка решали споры, связанные со взысканием платы за жилплощадь и коммунальные платежи. А в судебном участке № 4 Центрального судебного района города Новокузнецка на утро было назначено дело, связанное с расторжением брака супругов, имеющих детей. Еще одно дело имеет отношение к договору с финансово-кредитными учреждениями.

По какому именно делу пришел новокузнечанин, следователям еще предстоит узнать. Сейчас же точно известно, что в суд он явился не с пустыми руками, а с ружьем. Сразу попасть в здание суда мужчине не удалось: на входе новокузнечанина остановил судебный пристав. Однако разговор с приставом не входил в планы мужчины, и он выстрелил в стража порядка, ранив его в живот.

Свидетель стрельбы нажал тревожную кнопку, а в это время злоумышленник уже шел по коридору в кабинет мирового судьи. Он открыл дверь и выстрелил еще раз - в 43-летнюю женщину, которая находилась в суде как свидетель.

Скрыться стрелок не успел: его задержали приставы и бойцы Росгвардии. Потерпевшие были доставлены в больницу. Однако помочь приставу врачи не смогли: от полученного ранения он скончался.

- На месте работают следователи Следственного комитета, сотрудники полиции, - сообщает пресс-служба СК РФ по Кемеровской области. - В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о предъявлении обвинения задержанному по статье «Убийство» в связи с наступлением смерти потерпевшего и избрании в отношении него меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.