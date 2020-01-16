2020-01-16T14:35:52+03:00
Общество

На выходных в Кузбасс придут снегопады и морозы

Синоптики дали прогноз на 17-20 января
Екатерина РОМАНОВА
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На выходных в Кузбасс придут снегопады и морозыНа выходных в Кузбасс придут снегопады и морозыФото: Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Последние дни недели отметятся снегопадами, метелями и морозами. А вот традиционные крещенские морозы стоит ждать пока только на севере региона.

В ночь на пятницу, 17 января, на территории Кузбасса ожидается -9… -14 градусов, а в горных районах - до -18… -23. Днем будет теплее: до -4… -9 градусов. При этом местами столбики термометров поднимутся не выше -14. Порывы юго-западного ветра могут достигать 14 метров в секунду ночью и 22 - днем. Ожидается снегопад, местами метели, на дорогах сильная гололедица, снежные заносы.

Ночь на 18 января будет немного теплее: температура воздуха составит -6… -11 градусов, местами - до -16. Днем воздух прогреется до -3… -8 градусов, местами - до -13. Сохранится порывистый юго-западный ветер, снегопады и метели, гололедица и снежные заносы на дороге.

В ночь воскресенья придет похолодание. Столбики термометров опустятся до -15… -20 градусов, а по северу региона - до -25. Днем на севере сохранятся морозы: здесь воздух прогреется лишь до -15. А на территории всего региона температура будет держаться в пределах -5… -10 градусов. Ветер сменит направление на северо-западное с переходом на юго-западное. Его порывы будут достигать 18 метров в секунду. Ночью кое-где пройдет небольшой снег, а вот днем в большинстве районов снег ожидается от небольшого до умеренного, а также метели.

В понедельник будет еще холоднее: ночью столбики термометров по северу опустятся до -27 градусов, на территории всего региона - до 17-22 градусов мороза. Днем ожидается -10… -15 градусов на территории всей области и до -20 на севере. Ветер сменит направление на юго-восточное и немного стихнет. Местами сохранится небольшой снег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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