2020-01-16T16:15:08+03:00
Общество

Губернатор Кузбасса прокомментировал Послание президента России Федеральному собранию

Сергей Цивилев рассказал о перспективах развития Кузбасса
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Губернатор Кузбасса прокомментировал Послание президента России Федеральному собранию. ФОТО: vk.сom, Сергей ЦивилевГубернатор Кузбасса прокомментировал Послание президента России Федеральному собранию. ФОТО: vk.сom, Сергей Цивилев
Изменить размер текста:

О том, какие перспективы ожидают Кузбасс, губернатор Сергей Цивилев рассказал после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Семья в приоритете

Сергей Цивилев отметил, что Владимир Путин в своем послании определил стратегию развития на ближайшую перспективу, обозначив основные перспективы и приоритеты. К слову, в ближайшее время планируется усилить поддержку Кузбасса и других регионов. А это, в свою очередь, приведет к улучшению качества жизни.

Так, одно из приоритетных направлений – поддержка семей с детьми. Президент предложил выдавать сертификаты на материнский капитал семьям, где родился первенец, а также увеличить поддержку при рождении второго и последующих детей.

- Одна из самых существенных мер – усиление программы материнского капитала. Я уверен, что благодаря этому многодетных семей станет намного больше!

Школы по высшим стандартам

Владимир Путин отметил, что в скором времени школьников станет больше, а значит, нужно будет открывать новые классы, строить новые школы с современным оборудованием, проводить скоростной интернет. Впрочем, в Кузбассе это уже происходит – об этом сообщил Сергей Цивилев.

- Мы уже начали делать кузбасские школы цифровыми, по самым высоким стандартам – а теперь, благодаря инициативам президента, мы сможем расширить наши региональные программы, - отметил Сергей Цивилев на своей странице в соцсетях.

К слову, уже с сентября классным руководители будут получать по 5000 рублей за классное руководство, а учащиеся с 1 по 4 класс смогут ежедневно получать бесплатные горячие и полезные обеды школьных столовых.

Работают в Кузбассе и над развитием высшего образования и научной деятельности.

– Мы объединили все научное сообщество на платформе научно-образовательного центра «Кузбасс». Уже сейчас наши ученые успешно реализуют актуальные проекты и получают федеральные гранты, - рассказал об уже проделанной работе губернатор Кузбасса.

В объезд Кемерова

Сергей Цивилев отметил, что президент предложил направить дополнительные средства на строительство крупных инфраструктурных объектов. Например, объездные дороги и магистрали. Для жителей областного центра этот вопрос очень актуален. Ведь потребность в строительстве именно объездной дороги назрела давно, и сейчас ведутся подготовительные работы для реализации проекта.

По мнению Сергея Цивилева, дополнительное финансирование позволит решить вопрос со строительством объездной дороги вокруг Кемерова в максимально возможные короткие строки.

- Сегодня глава государства поставил перед нами задачи, реализация которых напрямую повлияет на качество жизни людей. Мы не подведем президента и обеспечим эффективное выполнение всех его поручений, - заявил глава Кузбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Если вы подкатываете к официантке, бармен может вам плюнуть в напиток»: Сотрудница баров и ресторанов рассказала о закулисье своей работы
Девушка откровенно поделилась, кого из посетителей называют «марамой», занимаются ли они интимом на работе, почему их бесят мамочки и как относятся к москвичам
Почему в райском Крыму русский бизнес попадает в бюрократический ад
Спецкор «КП» Владимир Ворсобин, еще не бывавший в Крыму после его возвращения, приехал и поразился разнице! Но еще больше удивило, что сюда, несмотря на санкции, рискуют вкладывать деньги российские и иностранные инвесторы. Но их буквально гонят. Часть 2
Новости 24
Крещенских морозов в Кузбассе не будет
Новокузнечанин хотел вернуть автомобиль знакомому и стал фигурантом уголовного дела
В Кузбассе сторож нашел на крыльце поликлиники младенца
Врачи вытащили из уха кузбассовца насекомое
Следком опубликовал видео с места стрельбы в суде Новокузнецка
В Кузбассе запретят продажу снюса несовершеннолетним
В Кузбассе откроют две газозаправочные станции
Появилось видео по факту стрельбы в суде Новокузнецка
В Кузбассе возбудили уголовное дело после стрельбы в новокузнецком суде
Фермер из Кузбасса похитила больше миллиона рублей бюджетных денег
Мужчина открыл стрельбу в суде в Новокузнецке
Птицефабрика в Новокузнецке сливала в речку отходы
В Кузбассе изменится расписание автобусов из Шерегеша
В кузбасском поселке жители пожаловались на грязную питьевую воду
В Кемерове пенсионерка хотела сдать жилье и потеряла 140 тысяч рублей
Губернатор Кузбасса рассказал о строительстве объездной дороги в Кемерове
Школы по высшим стандартам: на реализацию образовательных проектов кузбассовцам дадут гранты
Публичные слушания о судьбе разреза пройдут в Кузбассе
Более 1500 кузбассовцев наказали за курение в неположенных местах