Губернатор Кузбасса прокомментировал Послание президента России Федеральному собранию

О том, какие перспективы ожидают Кузбасс, губернатор Сергей Цивилев рассказал после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Семья в приоритете

Сергей Цивилев отметил, что Владимир Путин в своем послании определил стратегию развития на ближайшую перспективу, обозначив основные перспективы и приоритеты. К слову, в ближайшее время планируется усилить поддержку Кузбасса и других регионов. А это, в свою очередь, приведет к улучшению качества жизни.

Так, одно из приоритетных направлений – поддержка семей с детьми. Президент предложил выдавать сертификаты на материнский капитал семьям, где родился первенец, а также увеличить поддержку при рождении второго и последующих детей.

- Одна из самых существенных мер – усиление программы материнского капитала. Я уверен, что благодаря этому многодетных семей станет намного больше!

Школы по высшим стандартам

Владимир Путин отметил, что в скором времени школьников станет больше, а значит, нужно будет открывать новые классы, строить новые школы с современным оборудованием, проводить скоростной интернет. Впрочем, в Кузбассе это уже происходит – об этом сообщил Сергей Цивилев.

- Мы уже начали делать кузбасские школы цифровыми, по самым высоким стандартам – а теперь, благодаря инициативам президента, мы сможем расширить наши региональные программы, - отметил Сергей Цивилев на своей странице в соцсетях.

К слову, уже с сентября классным руководители будут получать по 5000 рублей за классное руководство, а учащиеся с 1 по 4 класс смогут ежедневно получать бесплатные горячие и полезные обеды школьных столовых.

Работают в Кузбассе и над развитием высшего образования и научной деятельности.

– Мы объединили все научное сообщество на платформе научно-образовательного центра «Кузбасс». Уже сейчас наши ученые успешно реализуют актуальные проекты и получают федеральные гранты, - рассказал об уже проделанной работе губернатор Кузбасса.

В объезд Кемерова

Сергей Цивилев отметил, что президент предложил направить дополнительные средства на строительство крупных инфраструктурных объектов. Например, объездные дороги и магистрали. Для жителей областного центра этот вопрос очень актуален. Ведь потребность в строительстве именно объездной дороги назрела давно, и сейчас ведутся подготовительные работы для реализации проекта.

По мнению Сергея Цивилева, дополнительное финансирование позволит решить вопрос со строительством объездной дороги вокруг Кемерова в максимально возможные короткие строки.

- Сегодня глава государства поставил перед нами задачи, реализация которых напрямую повлияет на качество жизни людей. Мы не подведем президента и обеспечим эффективное выполнение всех его поручений, - заявил глава Кузбасса.