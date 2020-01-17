Как весело и ярко провести выходные в Новокузнецке
Праздник продолжается!
Спешим на «Елкин батл 2020».
Думаете, веселье уже закончилось? Как бы не так! Сладкое послевкусие новогодних праздников можно вновь ощутить на III Ежегодном новогоднем танцевальном фестивале «Елкин батл-2020». Здесь в настоящей танцевальной битве сойдутся представители разных направлений танца. Эстрадный и классический, русский, восточный, ирландский, испанский, индийский, контемпорари и бальный танец и даже choreo - танцевальное шоу в уличных стилях! Поклонники любого направления смогут найти на «Елкин батл» что-то свое! К слову, среди номинаций и будет не вполне привычная - «Новогодний танец».
В фестивале будут участвовать и совсем маленькие дети (самая младшая номинация - до семи лет), и совсем взрослые, ведь верхняя возрастная граница не установлена! Жюри будет оценивать сольные выступления, выступления малых групп и ансамблей, а в критерии оценки включены пластичность, артистичность и оригинальность костюмов.
Для участников фестиваля предусмотрен регистрационный сбор. А вот зрители смогут погрузиться в мир танца совершенно бесплатно!
МАУК «ДЦ «Комсомолец»
пр. Ижевский, 14, т.: 8-904-570-0984
19 января, начало в 12.00
Входя для зрителей бесплатный
*************************************************************************
Все дело в «Форме»
Спешим на необычную выставку «Эмаль России».
Художественная эмаль - необычно тонкий, нежный и сложный вид искусства. Он имеет много общего с живописью, и еще больше различного. Как создаются удивительные картины? Сначала на металлическую пластину-основу наносится защитный слой эмали, на котором потом художники рисуют специальными жаропрочными красками. Последние штрихи - бесцветная прозрачная эмаль. Именно она после обжига образует глянцевое покрытие картины.
Техника эмали - редкая и удивительная! И далеко не все художники владеют ею. Зато работы самых известных российских художников-эмальеров можно увидеть на первой в Кузбассе выставке «Эмаль России».
Работы более 50 ведущих художников-эмальеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы, Омска, Петрозаводска, Геленджика, Суздаля, Калуги, Ярославля, Ростова-на-Дону, Владикавказа, Новокузнецка, Комсомольска-на-Амуре, Иркутска, Барнаула и Красноярска и других городов впервые выставляются в Сибирском центре современного искусства «Форма». Не пропустите: выставка работает лишь до 26 января!
Сибирский центр современного искусства «Форма»
ул. Автотранспортная, 51, павильон № 7, т.: 8-960-916-3995
Время работы и стоимость билетов уточняйте у организаторов
*************************************************************************
Исследуем в театральной лаборатории, как видоизменяются мифы. ФОТО: Юрий ЛОБАЧЕВ.
Трансформация мифа на глазах зрителя
Исследуем в театральной лаборатории, как видоизменяются мифы.
Ни для кого не секрет, что любое художественное произведение, прежде чем быть поставленным на сцене, проходит через призму авторского прочтения режиссера. А иногда сюжеты трансформируются в нечто новое, пройдя через толщу веков. Именно так меняются и сюжеты мифов, попав в современные реалии.
Как это происходит? Просто - в театральной лаборатории, которая уже не первый год проходит в стенах Новокузнецкого драматического театра. Пьесы и эскизы здесь создаются в режиме реального времени под чутким руководством режиссеров и драматургов. В этот раз объектом исследования стали древнегреческий миф о Кассандре («Идиллия»), библейский миф об Иове («ЗАТО») и мифы об апокалипсисе («Начало»).
Результатом лаборатории станут три эскиза пьесы/спектакля. Профессионально оценивать работы команд будут Павел Руднев, а также два эксперта - театральные критики из Новосибирска Оксана Ефременко и Мария Кожина. Традиционно у зрителей тоже будет возможность выразить свою точку зрения: на обсуждении после показа и путем голосования, выбрав один из вариантов - «оставить», «доработать», «забыть».
Новокузнецкий драматический театр
пр. Металлургов, 28, т.: (384-3) 74-30-43
18 января, начало в 18.00, эскиз, «Идиллия»
19 января, начало в 16.00, эскиз «ЗАТО»
19 января, начало в 18.00, эскиз «Начало»
Цена билетов: 400 рублей
*************************************************************************
Сказка Петра Ершова в изложении артистов Новокузнецкого театра кукол «Сказ» - настоящая находка для ребятишек и для взрослых. ФОТО: Екатерина БАХАРЕВА.
Про Иванушку и Конька-горбунка
Погружаемся в атмосферу доброй сказки Петра Ершова.
Помните ли вы чудесную сказку про Конька-горбунка, волшебные перья Жар-птицы, наивного и доброго Иванушку, его возлюбленную Царевну? Иванушку ждут удивительные приключения, конечно же, вместе с его верным другом Коньком. Ведь только вместе они смогут преодолеть коварство братьев, глупость и жадность Царя. А еще Иванушке предстоит на собственном опыте узнать, что такое любовь и преданность, ему предстоит научиться отличать настоящую дружбу от лести и зависти. И - выбрать самому, что в его жизни настоящее богатство, а что - лишь видимость.
Сказка Петра Ершова в изложении артистов Новокузнецкого театра кукол «Сказ» напомнит - настоящая находка для ребятишек и для взрослых, мечтающих ненадолго вернуться в детство.
Театр кукол «Сказ»
пр. Металлургов, 31, т.: (384-3) 74-53-60
18 января, начало в 12.00 и 14.00
Цена билетов: от 200 до 250 рублей
ИСТОЧНИК KP.RU