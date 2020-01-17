Почти 13 тысяч гектаров невостребованных земель введено в оборот в Кузбассе

В прошлом году в Кузбассе введено в оборот 12,6 тысячи гектаров невостребованных сельскохозяйственных земель.

По поручению губернатора Кузбасса Сергей Цивилева проведен мониторинг неиспользованных земельных ресурсов – это порядка 202,7 тысяч гектаров. В результате определены участки, пригодные для введения в оборот. Такой земли в регионе оказалось около 80 тысяч гектаров.

-В Кузбассе с каждого сельскохозяйственного гектара должен быть результат в виде сельхозпродукции. Мы должны разработать критерии и оценивать экономический эффект от использования земель для каждого района и для региона в целом. Сельское хозяйство Кузбасса должно выйти на новый уровень, стать эффективной отраслью, — подчеркнул глава региона.

Также в течение 2019 года выявлялись нарушения и нецелевое использование земель. По результатам контрольных мероприятий к ответственности привлечено 216 физических и юридических лиц на сумму 28 миллионов 241 тысяча рублей, из которых уже взыскано 23 миллиона 718 тысяч рублей.

Помимо этого, из областного бюджета было направлено 5,1 миллиона рублей на субсидирование затрат предприятий на освоение брошенных земель.

В результате всех принятых мер удалось ввести в оборот 12,6 тысяч гектаров земель в 14 из 17 районов, из них 2,9 тысячи гектаров - с господдержкой.

-За счет ввода новых сельхозугодий мы увеличим посевные площади в 2020 году на 10 тысяч гектаров. Таким образом, весной мы засеем 869,3 тысяч гектаров. Освоенные земли будут использованы под посев зерновых культур, — отметил Сергей Цивилев.