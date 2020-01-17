Крещение 2020 в Кузбассе: где, когда и как погрузиться в прорубь
Совсем скоро православные христиане будут отмечать крещение. Накануне праздника специалисты уже начали готовить купели для совершения религиозных обрядов.
По традиции верующие в эти дни окунаются в реку, и никакой мороз не может заставить их отказаться от этого. Для того, чтобы обряд был безопасным, в Кузбассе будет оборудовано 63 места для купания. Каждую купель проверят на соответствие всех требований, обустроят удобные подходы, места для переодевания и обогрева – и лишь после этого здесь можно будет проводить религиозные обряды
К слову, в течение всех крещенских праздников в местах купания будет дежурить личный состав и техника МЧС России, медицинских служб, областных спасательных формирований, подразделений полиции, а также представители оперативных служб Администраций муниципальных образований.
Крещенские купания подходят лишь тем, кто физически здоров и морально готов к погружению в ледяную воду.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Обряд и забота о здоровье
Решив окунуться в купель на Крещение, стоит помнить одну очень важную вещь. Этот обряд, безусловно, укрепляет дух, однако не стоит думать, что он может исцелить от каких-то болезней.
- Погружаться в прорубь неподготовленному человеку или тому, кто страдает сердечнососудистыми заболеваниями, опасно, - отмечает Александр Маханов, врач-кардиолог Новокузнецкой городской клинической больницы №29. – Ледяная вода может спровоцировать спазм сосудов, резкое повышение или снижение артериального давления, а стресс от погружения – обострение хронических заболеваний. Это чревато серьезными последствиями, вплоть до летального исхода.
Александр Маханов рекомендует погружаться в прорубь сильным духом, физически здоровым и подготовленным людям, у которых есть опыт закаливания. Тем же, кто перенес инфаркт или инсульт, у кого имеются хронические заболевания, лучше отказаться от обряда.
Возле купели и в купели ведите себя осторожно.Фото: Олег ЗОЛОТО
Как вести себя у купели
Специалисты ГУ МЧС по Кемеровской области напоминают о простых правилах, которые сделают обряд безопасным.
Можно
• Погружаться в купель трезвым.
• Согреваться горячим чаем в теплом помещении или автомобиле.
• Купаться в специально оборудованных и проверенных сотрудниками МЧС местах.
• Приводить детей и следить за тем, как они соблюдают крещенский обряд.
• После погружения в воду вытереться полотенцем и переодеться в сухую одежду.
Запрещено!
• Купаться в состоянии алкогольного опьянения или пытаться согреться при помощи спиртного.
• Оставлять детей без присмотра.
• Купаться в самостоятельно сделанных прорубях.
• Прыгать в купель.
• Собираться на льду большими группами.
Во время Крещения.Фото: Олег ЗОЛОТО
Конкретно:
Где разрешено купаться на Крещение?
Всего в Кузбассе планируется подготовить 63 купели для верующих. Однако в некоторых местах толщина и плотность льда может оказаться недостаточной, тогда здесь нельзя будет оборудовать купель.
Кемерово и Кемеровский муниципальный округ
• Храм Святой Блаженной Ксении Петербуржской, Рудничный район – с 22.00 18 января до 24.00 19 января;
• озеро Красное, Ленинский район – с 13.00 19 января;
• река Томь, зона отдыха «Чайка», улица 4-я Заречная, 54 – с 22.00 18 января до 24.00 19 января;
• купель Храма прихода Воскресения Христова, проспект Притомский, 7б – с 22.00 18 января до 24.00 19 января;
• деревня Елыкаево – с 18.00 18 января до 20.00 19 января.
Крщенская купель.Фото: Мария ЛЕНЦ
Новокузнецк и Новокузнецкий муниципальный округ
• река Чумыш, село Костенково – с 22.00 18 января до 22.00 19.01.2020;
• река Кондома, поселок Кузедеево, улица Левоневского – 19 января, с 11.00 до 22.00;
• село Сосновка, улица Луговая, родник Беляевский – 18-19 января – с 22.00 до 04.00.
• пруд парка отдыха «Зенковский парк» - с 18.00 18 января до 24.00 19 января.
• 19 км трассы Новокузнецк – Ленинск-Кузнецкий, часовня Ксении Петербуржской, время работы с 18.00 18 января до 24.00 19 января.
Кроме того, на территории Новокузнецка обряд омовения можно будет провести в бассейнах города:
- «Родник», улица Орджоникидзе, 23а - (320 рублей за час, медицинская справка для детей) -18 января, с 18.00 до 22.00, 19 января, с 10.00 до 22.00;
- «Буревестник», улица Уютная, 30 (бесплатно, медицинская справка, удостоверение личности) - 19 января, с 10.00 до 14.00;
- «СибГИУ», улица Кирова, 42 (наличие абонемента (посещение только для лиц, имеющих абонемент) - 18 января, с 18.00 до 21.00, 19 января, с 9.00 до 18.00;
- «Запсибовец», улица Тореза, 22д (стоимость посещения (абонемент) - 100 рублей в час, медицинская справка) - 18 января, с 18.00 до 21.00, 19 января, 9.00 до 21.00;
- ФОК в Новоильинском районе,улица Новоселов,17 (наличие абонемента или медицинской справки) - 19 января, с 12.00 до 15.00;
- «Витязь», проспект Спартака, 9 (условия принятия обряда решаются на месте с администратором, медицинская справка - не требуется) - 18 января, с 18.00 до 22.00, 19 января, с 9.00 до 22.00.
ИСТОЧНИК KP.RU