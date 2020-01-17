Крещение 2020 в Кузбассе: где, когда и как погрузиться в прорубь

Совсем скоро православные христиане будут отмечать крещение. Накануне праздника специалисты уже начали готовить купели для совершения религиозных обрядов.

По традиции верующие в эти дни окунаются в реку, и никакой мороз не может заставить их отказаться от этого. Для того, чтобы обряд был безопасным, в Кузбассе будет оборудовано 63 места для купания. Каждую купель проверят на соответствие всех требований, обустроят удобные подходы, места для переодевания и обогрева – и лишь после этого здесь можно будет проводить религиозные обряды

К слову, в течение всех крещенских праздников в местах купания будет дежурить личный состав и техника МЧС России, медицинских служб, областных спасательных формирований, подразделений полиции, а также представители оперативных служб Администраций муниципальных образований.

Крещенские купания подходят лишь тем, кто физически здоров и морально готов к погружению в ледяную воду.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Обряд и забота о здоровье

Решив окунуться в купель на Крещение, стоит помнить одну очень важную вещь. Этот обряд, безусловно, укрепляет дух, однако не стоит думать, что он может исцелить от каких-то болезней.

- Погружаться в прорубь неподготовленному человеку или тому, кто страдает сердечнососудистыми заболеваниями, опасно, - отмечает Александр Маханов, врач-кардиолог Новокузнецкой городской клинической больницы №29. – Ледяная вода может спровоцировать спазм сосудов, резкое повышение или снижение артериального давления, а стресс от погружения – обострение хронических заболеваний. Это чревато серьезными последствиями, вплоть до летального исхода.

Александр Маханов рекомендует погружаться в прорубь сильным духом, физически здоровым и подготовленным людям, у которых есть опыт закаливания. Тем же, кто перенес инфаркт или инсульт, у кого имеются хронические заболевания, лучше отказаться от обряда.

Возле купели и в купели ведите себя осторожно.Фото: Олег ЗОЛОТО

Как вести себя у купели

Специалисты ГУ МЧС по Кемеровской области напоминают о простых правилах, которые сделают обряд безопасным.

Можно

• Погружаться в купель трезвым.

• Согреваться горячим чаем в теплом помещении или автомобиле.

• Купаться в специально оборудованных и проверенных сотрудниками МЧС местах.

• Приводить детей и следить за тем, как они соблюдают крещенский обряд.

• После погружения в воду вытереться полотенцем и переодеться в сухую одежду.

Запрещено!

• Купаться в состоянии алкогольного опьянения или пытаться согреться при помощи спиртного.

• Оставлять детей без присмотра.

• Купаться в самостоятельно сделанных прорубях.

• Прыгать в купель.

• Собираться на льду большими группами.

Во время Крещения.Фото: Олег ЗОЛОТО

Конкретно:

Где разрешено купаться на Крещение?

Всего в Кузбассе планируется подготовить 63 купели для верующих. Однако в некоторых местах толщина и плотность льда может оказаться недостаточной, тогда здесь нельзя будет оборудовать купель.

Кемерово и Кемеровский муниципальный округ

• Храм Святой Блаженной Ксении Петербуржской, Рудничный район – с 22.00 18 января до 24.00 19 января;

• озеро Красное, Ленинский район – с 13.00 19 января;

• река Томь, зона отдыха «Чайка», улица 4-я Заречная, 54 – с 22.00 18 января до 24.00 19 января;

• купель Храма прихода Воскресения Христова, проспект Притомский, 7б – с 22.00 18 января до 24.00 19 января;

• деревня Елыкаево – с 18.00 18 января до 20.00 19 января.

Крщенская купель.Фото: Мария ЛЕНЦ

Новокузнецк и Новокузнецкий муниципальный округ

• река Чумыш, село Костенково – с 22.00 18 января до 22.00 19.01.2020;

• река Кондома, поселок Кузедеево, улица Левоневского – 19 января, с 11.00 до 22.00;

• село Сосновка, улица Луговая, родник Беляевский – 18-19 января – с 22.00 до 04.00.

• пруд парка отдыха «Зенковский парк» - с 18.00 18 января до 24.00 19 января.

• 19 км трассы Новокузнецк – Ленинск-Кузнецкий, часовня Ксении Петербуржской, время работы с 18.00 18 января до 24.00 19 января.

Кроме того, на территории Новокузнецка обряд омовения можно будет провести в бассейнах города:

- «Родник», улица Орджоникидзе, 23а - (320 рублей за час, медицинская справка для детей) -18 января, с 18.00 до 22.00, 19 января, с 10.00 до 22.00;

- «Буревестник», улица Уютная, 30 (бесплатно, медицинская справка, удостоверение личности) - 19 января, с 10.00 до 14.00;

- «СибГИУ», улица Кирова, 42 (наличие абонемента (посещение только для лиц, имеющих абонемент) - 18 января, с 18.00 до 21.00, 19 января, с 9.00 до 18.00;

- «Запсибовец», улица Тореза, 22д (стоимость посещения (абонемент) - 100 рублей в час, медицинская справка) - 18 января, с 18.00 до 21.00, 19 января, 9.00 до 21.00;

- ФОК в Новоильинском районе,улица Новоселов,17 (наличие абонемента или медицинской справки) - 19 января, с 12.00 до 15.00;

- «Витязь», проспект Спартака, 9 (условия принятия обряда решаются на месте с администратором, медицинская справка - не требуется) - 18 января, с 18.00 до 22.00, 19 января, с 9.00 до 22.00.