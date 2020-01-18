2020-01-18T08:56:36+03:00
Общество

Один на миллион: у ребенка из Кузбасса нашли редчайший рак крови

Маленького пациента направили на лечение в Москву
Леонид АНДРЕЕВ
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У ребенка из Кузбасса нашли редчайший рак кровиУ ребенка из Кузбасса нашли редчайший рак кровиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Кузбасские онкологи выявили у пятилетнего мальчика редкий вид лейкоза, встречающийся у одного ребенка из миллиона. Помочь маленькому пациенту сможет только пересадка костного мозга.

Кузбасские онкологи выявили у пятилетнего мальчика редкий вид лейкоза, встречающийся у одного ребенка из миллиона Фото: Кирилл ЧАЩИН

Кузбасские онкологи выявили у пятилетнего мальчика редкий вид лейкоза, встречающийся у одного ребенка из миллионаФото: Кирилл ЧАЩИН

Пятилетний мальчик в ноябре 2019 года попал в детское отделение областного онкологического диспансера с подозрением на острый лимфобластный лейкоз. Малыш отличался задержкой в росте и наборе веса, также у него наблюдалась бледность и утомляемость в результате анемии. Анализ крови показал, что у пациента заболевание крови.

Чтобы установить точный диагноз, образцы крови и костного мозга мальчика отправили на исследование в Москву в Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Фото: Кирилл ЧАЩИН

Чтобы установить точный диагноз, образцы крови и костного мозга мальчика отправили на исследование в Москву в Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия РогачеваФото: Кирилл ЧАЩИН

Чтобы установить точный диагноз, образцы крови и костного мозга мальчика отправили на исследование в Москву в Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева. Специалисты федерального центра подтвердили опасения кемеровских коллег. Оказалось, что у ребенка один из самых редких видов лейкоза – ювенильный миеломоноцитарный лейкоз. Это онкологическое заболевание крови встречается в одном случае на миллион детского населения.

- Единственный способ лечения при этом лейкозе – это трансплантация костного мозга. В России всего пять клиник проводят детям такие высокотехнологичные операции. Ребенок с мамой был направлен в Национальный медицинский исследовательский центр имени Дмитрия Рогачева. Сейчас специалисты занимаются подбором подходящего донора костного мозга для пересадки, – рассказал Александр Марковский, заведующий детским онкологическим отделением Областного клинического онкологического диспансера.

Единственный способ лечения при этом лейкозе – это трансплантация костного мозга Фото: Кирилл ЧАЩИН

Единственный способ лечения при этом лейкозе – это трансплантация костного мозгаФото: Кирилл ЧАЩИН

Отметим, что в октябре 2019 года кемеровский онкологический диспансер приступил к диагностике и лечению острых лимфобластных лейкозов по современному протоколу, который предполагает лабораторные исследования, доступные только федеральным центрам. Таким центром как раз выступает Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева.

Справка КП

Ювенильный миеломоноцитарный лейкоз преимущественно встречается у детей младше четырех лет. Его тяжело распознать, так как симптомы похожи на проявления ряда других заболеваний. Как правило, у ребенка из-за анемии наблюдаются бледность и утомляемость, а из-за снижения количества тромбоцитов – кровоточивость из носа и десен. Ребенок выглядит бледным и щуплым, плохо прибавляет в весе. Может повышаться температура, нередко присоединяются инфекции. Часто у больных увеличиваются лимфоузлы, печень и селезенка. Иногда появляется сыпь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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