В Кузбассе испекли 100 килограммов блокадного хлеба

В Кузбассе 18 января стартовала акция «Блокадный хлеб», приуроченная к Всероссийской акции памяти героев блокады Ленинграда. в ее рамках кузбасские студенты испекли 100 килограммов «блокадного хлеба».

Буханки хлеба, испеченные студентами Кузбасской государственной сельскохозяйственной академии, внешне и по вкусу максимально приближены к оригиналу. Конечно, полного сходства не добивались: некоторые из ингредиентов, которые использовались в том, блокадном, хлебе, не только не соответствуют требованиям СанПиН, но и могут привести к отравлениям. Буханки разрезали на 800 кусочков, каждый – весом 125 граммов. Именно такой была минимальная норма выдачи хлеба в блокадном Ленинграде. И все участники акции смогли попробовать, каков он был на вкус.

Студенты Кузбасской государственной сельскохозяйственной академии за работой. Пресс-служба администрации Правительства Кузбасса.

За время блокады из Ленинграда в Кузбасс прибыло 350 тысяч человек, среди них – воспитанники 15 детских домов. Многие остались жить в Кемеровской области и после Победы. Оттого-то День снятия блокады Ленинграда особенно ценен для многих кузбассовцев. Акция «Блокадный хлеб» стартовала в Кузбассе 18 января, а завершится 27-го числа. Она приурочена ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 1944 году.

Кузбасские города и поселки присоединяются к акции. Так, в поселке Яя стартовала акция «Ленточка Ленинградской Победы». До 23 января добровольцы будут раздавать оливково-зеленые ленточки, цвета которых повторяют цвета колодки медали «За оборону Ленинграда».

27 января в Юрге состоится возложение цветов к плите Города-героя Ленинграда на площади у Мемориального комплекса памяти юргинцев, погибших за Родину в 1941-1945 годах. А в Березовском пройдет вечер памяти в Березовском политехническом техникуме с участием блокадников.

Акция "Блокадный хлеб" в Новокузнецке. ФОТО: пресс-служба администрации города Новокузнецка.

В Новокузнецке патриотическая акция в память об окончании блокады прошла на площадке ТРЦ «Планета». Здесь были не только те самые кусочки хлеба весом 125 граммов – дневная норма блокадника. Все желающие подписали открытки тем, кто выдержал блокаду, не пал духом, а юные артисты подготовили по-настоящему искреннюю программу.