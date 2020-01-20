2020-01-20T12:24:12+03:00
Здоровье

Житель Кузбасса 10 лет выращивал на голове раковую опухоль

Опасное новообразование удалили онкологи [осторожно, шокирующие фото]
ЛЕОНИД АНДРЕЕВ
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Житель Кузбасса 10 лет выращивал на голове раковую опухольЖитель Кузбасса 10 лет выращивал на голове раковую опухольФото: Кирилл ЧАЩИН
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Кузбасские онкологи удалили огромную опухоль, которая росла на затылке пациента 10 лет. Долгие годы мужчина не обращал внимания на злокачественное новообразование.

Как рассказала в Instagram пресс-служба Областного клинического онкологического диспансера, в медучреждение поступил 80-летний пациент с большой опухолью на затылке. Пациент рассказал, что 10 лет назад он ударился головой. На месте удара впоследствии появилась «шишка», которая начала расти. Пациент старался не обращать внимания на опухоль до тех пор, пока три месяца назад она не стала распадаться, и начался некроз. Почувствовав себя плохо, мужчина пошел к врачам. Биопсия показала, что опухоль злокачественная. Больного срочно положили на операцию.

Огромная опухоль была на затылке. ФОТО: Instagram пресс-службы Областного клинического онкологического диспансера

Огромная опухоль была на затылке. ФОТО: Instagram пресс-службы Областного клинического онкологического диспансера

– Рентгеновское исследование показало, что опухоль привела к вдавленному дефекту с истончением наружной пластинки затылочной кости. Мы опасались прорастания опухоли в кость, к счастью, до этого не дошло, – рассказал онкохирург Областного клинического онкодиспансера Альберт Зайнутдинов. – Несмотря на большой объем оперативного вмешательства, операция была проведена под местной анестезией. На перовом этапе мы измерили объем ожидаемого дефекта раны и взяли с живота кожный лоскут, чтобы ее закрыть. Затем мы удалили опухоль и быстро зашили рану, пересадив кожу. Операция длилась около часа.

Житель Кузбасса 10 лет выращивал на голове раковую опухоль ФОТО: Instagram пресс-службы Областного клинического онкологического диспансера

Житель Кузбасса 10 лет выращивал на голове раковую опухоль ФОТО: Instagram пресс-службы Областного клинического онкологического диспансера

Сейчас пациент чувствует себя хорошо. Через 10 дней врачи оценят, насколько хорошо приживается пересаженная кожа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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