Сергей Цивилев вступил в открытый диалог с кузбасскими предпринимателями

Вторая встреча губернатора Кузбасса Сергея Цивилева и предпринимателями региона прошла в Кузбасском технопарке. На «Открытом диалоге» около 150 предпринимателей из городов и районов задавали вопросы главе региона.

В начале встречи Сергей Цивилев отметил, что одной из задач, которые поставил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января, является сбережение и рост численности населения страны. Это напрямую зависит от стабильности экономики и рынка труда, наличия рабочих мест и качества товаров и услуг местных производителей.

Предпринимателей волновали самые разные вопросы. Один из важнейших – взаимодействие бизнеса и муниципальных органов власти, работы многофункциональных центров, административного давления на бизнес со стороны контрольно-надзорных органов. Интересовались представители малого и среднего бизнеса региона системой государственных закупок,

Среди вопросов, которые поднимали предприниматели – социальное предпринимательство, фермерство и стационарная торговля. Особенно волновало предпринимателей взаимодействие местных товаропроизводителей с крупными федеральными сетями

- Губернатор сообщил, что с одной из них в настоящее время заключен договор на строительство логистического центра, в нем обязательным пунктом прописан прием продукции кузбасских производителей, - отмечает пресс-служба администрации Правительства Кузбасса.

Встреча губернатора и предпринимателей достигла поставленных целей. Так, уже пор итогам «Открытого диалога» были назначены личные встречи бизнесменов с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Кемеровской области. В будущее деятельность рабочих групп продолжится. Именно в них предприниматели, представители органов власти, контрольно-надзорные органы, институты поддержки бизнеса могут оперативно рассматривать и решать конкретные проблемы.