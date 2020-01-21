2020-01-21T10:55:56+03:00
Происшествия

9-летняя девочка и двое взрослых погибли при пожаре в Киселевске

Выжить удалось лишь 15-летнему подростку
Екатерина РОМАНОВА
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9-летняя девочка и двое взрослых погибли при пожаре в Киселевске9-летняя девочка и двое взрослых погибли при пожаре в КиселевскеФото: Асхат БАРДЫНОВ
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Врачи не смогли спасти 9-летнюю девочку и ее бабушку, которые оказались в загоревшемся частном доме в городе Киселевске. Родной брат пожилой женщины также погиб при пожаре.

Трагедия случилась поздно вечером 20 января, около 20.50, в городе Киселевске. Жители переулка Хабаровского заметили, что горит один из соседних домов. Они тут же вызвали пожарных. Пока пожарные добирались до места ЧП, соседи выбили окна и сумели вытащить из дома 9-летнюю девочку, ее 15-летнюю сестру, их 61-летнюю бабушку и 57-летнего мужчину.

Мужчина уже не подавал признаков жизни, а его сестра была жива. Однако пожилая женщина скончалась еще до прибытия машины скорой помощи. Врачи боролись за жизнь 9-летней девочки, однако реанимировать ее не удалось. В страшном пожаре выжила лишь 15-летняя девочка: сейчас она находится в больнице.

Когда огнеборцы прибыли к месту пожара, бревенчатый дом уже вовсю пылал: горели стены и крыша дома.

- В результате пожара обрушилась обрешетка крыши дома, обгорели стены внутри и снаружи, сгорела пристроенная к дому веранда, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. – Общая площадь пожара составила 56 квадратных метров.

Следственное управление СК РФ по Кемеровской области называет предварительной причиной пожара оставление остатков угля в непосредственной близости от легковоспламеняющихся предметов.

- Семья соседями и участковым характеризуется положительно. Мужчина и женщина друг другу приходились родными братом и сестрой, а погибший ребенок - внучкой женщины. На семью запрошен характеризующий материал, - отметили в пресс-службе регионального Следкома. - В настоящее время на месте работает следственная группа, в состав которой вошли следователи-криминалисты, сотрудники МЧС. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, причина возгорания, причина смерти потерпевших. В рамках расследования будет назначена пожарно-техническая экспертиза, которая установит точную причину возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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