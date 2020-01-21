Артем и Вика: названы самые популярные и редкие имена в Кузбассе в 2019 году

Жители Кузбасса продолжают давать своим детям старославянские имена. А еще - дают необычные, совпадающие с топонимами и даже имена с буквой «ъ» на конце.

Статистика областного управления ЗАГС неумолима: кузбассовцам нравится давать детям необычные имена. Например, один из новорожденных получил имя Урал, другой - Север. Еще одному досталось имя Светогоръ. Девчонкам же давали возвышенные имена: Вселена, Властелина, Княгиня и Мадонна.

Самые редкие имена мальчиков

Среди родившихся в 2019 году было по одному мальчику, получившему имя Радислав, Ратибор, Нектарий, Ерофей, Елизар, Аристарх, Святополк, Потап, Терентий, Каллистрат, Фома. По три мальчишки получили имена Лука, Харитон, Емельян. У этих имен старославянское или древнегреческое происхождение. А вот популярное в советское время имя Валентин попало в разряд редких - лишь пяти мальчишкам дали такие имена.

Самые популярные мальчики

Чаще же всего мальчишек называли Артемами: в 2019 году это имя дали 726 малышам. К слову, это имя держит пальму первенства с 2009 года! На втором месте имя Александр - его получили 569 детей. Третье по популярности имя - Дмитрий - носят 479 рожденных в 2019 году. Остаются популярными такие имена, как Михаил (475), Иван (455), Матвей (454), Максим (417), Роман (384), Кирилл (367) и Тимофей (346).

Редкие имена для девочек

Девочек в прошедшем году также баловали оригинальными именами. Так, в Кузбассе в 2019 году родились девочки, которых назвали Вирасавия, Лукерья, Ариадна, Анисия, Аглая, Венера, Евдокия. Одной из девочек дали имя Лариса, по две малышки получили имена Инесса и Инга, а вот Аллы и Инны - по три девочки. Еще четырех девочек назвали Раисами.

Среди женских имен в разряд редких из необычных перешло имя Лея - в 2019 году сразу три девочки были так названы. А вот в 2018 году Лея была лишь одна. Трем принцессам из «Звездных войн» компанию составила Паризода - имя маленькой жительницы Кузбасса переводится как «волшебная принцесса» или «дочь феи».

Необычные двойные имена получили Кара-Мария и Муслима-Виктория. Еще несколько переполненных нежностью родителей дали своим дочкам такие имена, как Ариша, Алекса, Леся, Макс, Влад, Марго и даже Еванжелина и Сэм.

Самые популярные имена девочек

Чаще всего в 2019 году девочек называли Викторией - это имя получили 509 малышек. На втором месте по популярности Софья (487). Кстати, еще год назад именно это имя было самым популярным. В 2019 году в Кузбассе 440 девочек с именем Алиса, 424 Анны, 391 Полина, 384 Марии, 363 Евы, 357 Варвар, 356 Дарьи и 343 Миланы.