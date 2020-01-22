2020-01-22T10:22:21+03:00
Общество

В Кемерове на два дня изменится движение общественного транспорта

Изменения в схеме движения будут актуальны 25 и 26 января
Екатерина РОМАНОВА
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В Кемерове на два дня изменится движение общественного транспортаВ Кемерове на два дня изменится движение общественного транспорта
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В течение двух дней в Кемерове общественный транспорт будет ходить по измененным маршрутам. Об этом сообщили в городском УЕЗТУ.

В районе диспетчерского пункта «Шалготарьян», на пересечении проспектов Комсомольского и Октябрьского, 25 и 26 января будут проводить работы по замене аварийного участка водопровода. При этом контактная сеть будет отключена. А это, в свою очередь, приведет к изменению в маршрутах движения общественного транспорта. Действовать временная схема движения будет с 20.00 25 января до 22.00 26 января.

25 января 2020 года:

Троллейбусный маршрут № 6

С 19.28 от остановки «Железнодорожный вокзал»: проспект Ленина - улица 50 лет Октября - остановка «Ресо Гарантия» - улица 50 лет Октября - улица Красноармейская - улица Соборная - проспект Ленина - бульвар Строителей - проспект Химиков - троллейбусное депо.

Троллейбусный маршрут № 7

С 19.24 от остановки «Губернский рынок»: улица Карболитовская - проспект Советский - улица 50 лет Октября - улица Красноармейская - улица Соборная - проспект Ленина - бульвар Строителей - проспект Химиков - улица Терешковой - троллейбусное депо.

Троллейбусный маршрут № 11

С 19.33 от остановки «Железнодорожный вокзал»: проспект Ленина - бульвар Строителей до остановки «ТУЛР» в прямом и обратном направлении до 22.30.

26 января 2020 года:

Троллейбусный маршрут № 7: диспетчерский пункт «Шалготарьян» - губернский рынок - отменяется.

Будет организовано движение троллейбусного маршрута № 1: АО «КЭТК» - троллейбусное депо - до 17.00 до АО «КЭТК», после 17.00 до улицы Кирова.

Будет организовано движение автобусного маршрута № 29а: диспетчерский пункт «Шалготарьян» - губернский рынок с 6.35 до 18.30 в количестве двух автобусов.

Движение всех автобусных маршрутов на период ремонтных работ будет осуществляться до диспетчерского пункта «Шалготарьян» без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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