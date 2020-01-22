Смертельное ДТП произошло в Беловском районе. Здесь на автодороге столкнулись сразу три автомобиля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/756111" frameborder="0"></iframe> Двое погибших и двое пострадавших: на кузбасской трассе столкнулись три автомобиля.Видео: vk.com, "Регион 42"

Очевидцы сняли на видео последствия страшного дорожно-транспортного происшествия, которое случилось на автодороге Белово - Гурьевск - Салаир. Камера зафиксировала стоящие по обеим сторонам дороги разбитые автомобили. Возле одного из них работают спасатели: при помощи специальных инструментов они разрезают корпус машины, чтобы извлечь из салона пострадавшего. Как оказалось, в ДТП погибли два человека.

В пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области сообщили, что дорожно-транспортное происшествие случилось около 12.00. По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Priora выехал на полосу встречного движения, чтобы обогнать автомобиль ВАЗ-2107. В это же время по встречке двигался автомобиль ВАЗ-2115. Автомобили столкнулись, и «Ладу» отбросило на ВАЗ-2107.

- В результате ДТП погибли две женщины - водитель и пассажир ВАЗ-2115. Травмы различной степени тяжести получили водитель и пассажир Lada Priora. Они доставлены в медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП. По результатам проверки будет принято решение в соответствии c законодательством.

Полиция Кузбасса рекомендует водителям быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров и торможений, а также выполнять предписания дорожных знаков.