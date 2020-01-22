2020-01-22T12:00:47+03:00
Происшествия

Двое погибших и двое пострадавших: на кузбасской трассе столкнулись три автомобиля

ДТП произошло в Беловском районе [видео]
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Двое погибших и двое пострадавших: на кузбасской трассе столкнулись три автомобиля. ФОТО: кадр видео vk.com, "Регион 42"Двое погибших и двое пострадавших: на кузбасской трассе столкнулись три автомобиля. ФОТО: кадр видео vk.com, "Регион 42"
Изменить размер текста:

Смертельное ДТП произошло в Беловском районе. Здесь на автодороге столкнулись сразу три автомобиля.

Двое погибших и двое пострадавших: на кузбасской трассе столкнулись три автомобиля.Видео: vk.com, "Регион 42"

Очевидцы сняли на видео последствия страшного дорожно-транспортного происшествия, которое случилось на автодороге Белово - Гурьевск - Салаир. Камера зафиксировала стоящие по обеим сторонам дороги разбитые автомобили. Возле одного из них работают спасатели: при помощи специальных инструментов они разрезают корпус машины, чтобы извлечь из салона пострадавшего. Как оказалось, в ДТП погибли два человека.

В пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области сообщили, что дорожно-транспортное происшествие случилось около 12.00. По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Priora выехал на полосу встречного движения, чтобы обогнать автомобиль ВАЗ-2107. В это же время по встречке двигался автомобиль ВАЗ-2115. Автомобили столкнулись, и «Ладу» отбросило на ВАЗ-2107.

- В результате ДТП погибли две женщины - водитель и пассажир ВАЗ-2115. Травмы различной степени тяжести получили водитель и пассажир Lada Priora. Они доставлены в медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП. По результатам проверки будет принято решение в соответствии c законодательством.

Полиция Кузбасса рекомендует водителям быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров и торможений, а также выполнять предписания дорожных знаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В выходные в Кузбасс придет оттепель
Парк с детской площадкой и мангалами для барбекю появится в Новокузнецке
Бывшая глава налоговой службы Кемеровской области вошла в аппарат нового Правительства России
Нетрезвый кузбассовец разъезжал по городу с поддельными правами
Снегопад, метели, ветер: кузбассовцев предупреждают об ухудшении погоды
Это не мы: кузбасские железнодорожники прокомментировали ДТП на переезде
Виктор Кобзев возглавил филиал Россельхозбанка в Кузбассе
Самая сильная девочка страны живет в Новокузнецке
СК проводит проверку в связи с падением строителей в шахту лифта в Кемерове
В Кемерове строители упали в шахту лифта
Кемеровчан встревожили пожарные машины возле КемГУ
В Кузбассе водитель Lada Kalina протаранил автобус
В Кузбассе водитель ВАЗа сбил школьницу
В Кузбассе увеличилось количество заболевших ОРВИ до 11 000
Сергей Цивилев рассказал об изменениях выплаты маткапитала в Кузбассе
В Кемерове после сигнала о минировании эвакуировали многоэтажку
В кузбасском городе построят кафедральный собор
Дарить книги с любовью кузбассовцам стало легче
Жителям пострадавшей от взрыва многоэтажки в Новокузнецке разрешили вернуться домой
Положил подальше: кемеровчанин прятал наркотики в трусах
Сергей Цивилев рассказал об изменениях в крупном торговом центре в Кемерове
После пожара в кабинете физики Следком проверит кузбасскую школу
Крупный рынок в Кемерове заминировали в восьмой раз за неделю