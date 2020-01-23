На выходных в Кузбасс придут тепло и штормовой ветер

Последние выходные дни января будут не по-зимнему теплыми. Синоптики прогнозируют плюсовые температуры. Правда, эти дни омрачатся сильным ветром, снегом и метелями.

В пятницу, 24 января, днем ожидается от -5 до 0 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду, при этом его порывы могут достигать 17-22 метров в секунду. Синоптики прогнозируют снег, мокрый снег, метели, гололед и гололедицу, на дорогах – снежные заносы. Если есть возможность, откажитесь от дальних поездок на автомобиле. К ночи температура опустится до -2…-7 градусов, а в горных районах – до -12..-17.

Суббота будет самым теплым днем на неделе: днем воздух прогреется до -4…+1 градуса. При этом сохранится порывистый юго-западный ветер, снег, метели и гололедицы. Ночью синоптики прогнозируют -5…-10 градусов.

В воскресенье немного похолодает – до -2…-7 градусов днем. День будет таким же ветреным и снежным, как и предыдущие. Правда, скорость юго-западного ветра немного снизится – до 7-12 метров в секунду, а при порывах – до 15-20. Ночью температура воздуха будет держаться в пределах 7-12 градусов мороза, однако по северу региона ожидается до -17 градусов.

В понедельник еще немного похолодает – днем ожидается до 3-8 градусов мороза. При этом по северу будет еще холоднее – до -13. Юго-западный ветер постепенно будет стихать, однако снег, метели, гололедица и снежные заносы на дорогах по-прежнему сохранятся.