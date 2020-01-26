«Суровые кемеровские дороги!» - так озаглавил видео один из очевидцев курьезного происшествия, случившегося на Кузнецком мосту в Кемерове. Здесь пикап отбуксировал фуру.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/756927" frameborder="0"></iframe> Легковушка отбуксировала фуру с кемеровского моста.Видео: vk.com, "Регион 42", Женя Егоров

Один из очевидцев заснял на видео, как пикап помогает выбраться из снежного плена большегрузу – автомобилю MAN. Маленький автомобиль лишь чуть-чуть буксует, вытягивая махину на мосту.

- Тот момент, когда пообещал привезти домой «магнитик» на холодильник, - иронизирует один из подписчиков.

А другие искренне переживают, что у черного пикапа после такой помощи могла сгореть коробка передач. Впрочем, оказалось, что с обеими машинами – и большой, и маленькой – все в порядке.

- Мы ехали за грузовиком, когда он застрял на въезде на Кузнецкий мост. Начала собираться пробка, - рассказал Игорь Климков, владелец пикапа. – Пришлось развернуться и объехать по другой дороге. Подъехали помочь, ждать, пока кто-нибудь другой остановиться было некогда. Хорошо, что у водителя грузовика трос был... Помогли - да поехали дальше.

С машиной, вопреки опасениям комментаторов в соцсетях, все в порядке: владелец пикапа отметил, что он создан для таких нагрузок, да и фура была пустой, так что операция по спасению заняла буквально несколько минут. К слову, подписчики паблика, где очевидцы выложили видео, восхитились добрым поступком автолюбителя.

Небольшому пикапу задача вытянуть грущовик оказалась по плечу! ФОТО: кадр видео vk.com, "Регион 42", Женя Егоров

- Мужик на Chevrolet красава! Не оставил в беде брата-большегруза! – отметил комментатор Сергей.

Сам же Игорь Климков лишь разводит руками - мол, ничего особенно: была возможность помочь - вот и помог.