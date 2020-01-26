2020-01-26T15:43:31+03:00
Общество

Легковушка отбуксировала фуру с кемеровского моста

Грузовик застрял на мосту и не мог выехать оттуда [видео]
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Легковушка отбуксировала фуру с кемеровского моста. ФОТО: кадр видео vk.com, "Регион 42", Женя ЕгоровЛегковушка отбуксировала фуру с кемеровского моста. ФОТО: кадр видео vk.com, "Регион 42", Женя Егоров
Изменить размер текста:

«Суровые кемеровские дороги!» - так озаглавил видео один из очевидцев курьезного происшествия, случившегося на Кузнецком мосту в Кемерове. Здесь пикап отбуксировал фуру.

Легковушка отбуксировала фуру с кемеровского моста.Видео: vk.com, "Регион 42", Женя Егоров

Один из очевидцев заснял на видео, как пикап помогает выбраться из снежного плена большегрузу – автомобилю MAN. Маленький автомобиль лишь чуть-чуть буксует, вытягивая махину на мосту.

- Тот момент, когда пообещал привезти домой «магнитик» на холодильник, - иронизирует один из подписчиков.

А другие искренне переживают, что у черного пикапа после такой помощи могла сгореть коробка передач. Впрочем, оказалось, что с обеими машинами – и большой, и маленькой – все в порядке.

- Мы ехали за грузовиком, когда он застрял на въезде на Кузнецкий мост. Начала собираться пробка, - рассказал Игорь Климков, владелец пикапа. – Пришлось развернуться и объехать по другой дороге. Подъехали помочь, ждать, пока кто-нибудь другой остановиться было некогда. Хорошо, что у водителя грузовика трос был... Помогли - да поехали дальше.

С машиной, вопреки опасениям комментаторов в соцсетях, все в порядке: владелец пикапа отметил, что он создан для таких нагрузок, да и фура была пустой, так что операция по спасению заняла буквально несколько минут. К слову, подписчики паблика, где очевидцы выложили видео, восхитились добрым поступком автолюбителя.

Небольшому пикапу задача вытянуть грущовик оказалась по плечу! ФОТО: кадр видео vk.com, "Регион 42", Женя Егоров

Небольшому пикапу задача вытянуть грущовик оказалась по плечу! ФОТО: кадр видео vk.com, "Регион 42", Женя Егоров

- Мужик на Chevrolet красава! Не оставил в беде брата-большегруза! – отметил комментатор Сергей.

Сам же Игорь Климков лишь разводит руками - мол, ничего особенно: была возможность помочь - вот и помог.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Не дала лопату: кузбассовец убил соседку за отказ в помощи
Снег, метели, гололед: какой будет погода в Кузбассе 27 января
Обманутая дважды: пенсионерка из Кузбасса доверилась мошенникам ради компенсации
Кареглазого мужчину с прошлого года ищут в Кузбассе
Бани массово горели ночью в Кузбассе
Кемеровчанин дважды обворовал один и тот же гараж
В Новокузнецке проверили работу пивбара возле детсада и школы
В Кемерове жители пожаловались на стаю бродячих собак
Десятки закрытых писем обнаружили в мусорном баке в Кемерове
Роспотребнадзор опроверг информацию о закрытии школ Кузбасса на карантин
Кузбасские заключенные за год выпустили товары почти на 1,2 миллиарда рублей
В Кузбассе сотовая вышка рухнула на дорогу
Усиление ветра до 24 метров в секунду ожидают в воскресение в Кузбассе
В Кузбассе наркосбытчик попался во время оборудования тайника
В Кузбассе эвакуировавших людей во время обрушения крыши на предприятии рабочих наградят
За последние сутки в Кузбассе вывезли 43 тысячи кубометров снега
Водителей Кузбасса предупредили о сложной ситуации на дороге
В Кузбассе с начало года на камеры фиксации попало 30 тысяч нарушений
Пострадавшей после обрушения кровли на предприятии Прокопьевска окажут матпомощь
Кузбассовец прожил несколько дней в доме с убитым им мужчиной
Глава Прокопьевска прокомментировал обрушение крыши на предприятии города
Кузбасские актеры не поехали в Китай из-за эпидемии коронавируса
Появилось видео из цеха с рухнувшей крышей в Кузбассе
Стали известны подробности обрушения кровли кузбасского завода
Следком проводит проверку после обрушения кровли на кузбасском заводе