Как весело и ярко провести выходные в Новокузнецке

Взятие снежного городка

Вооружаемся фантазией и строим снежные крепости!

Давно ли вы строили снежную крепость? А лепили снеговика? Возможно, у вас есть опыт создания снежных скульптур? Что ж, тогда поспешите на городской фестиваль-конкурс снежных фигур «Кузнецкая броня»!

Что для этого нужно? Собрать команду - от двух до десяти человек, причем возраст участников не ограничен. Затем зарегистрировать команду на сайте музея-заповедника «Кузнецкая крепость». После этого взять с собой рукавички (лучше - две пары), хорошее настроение и отправиться на крепость. Здесь каждой команде будет предоставлена персональная гора снега, из которой нужно будет построить крепость или какую-нибудь военную технику. Организаторы обещают наградить самых креативных строителей, владельцев самой большой постройки и еще дать приз зрительских симпатий. Причем в двух номинациях - «Кузнецкая броня» и «Снежная крепость».

А еще обязательно будут горячий чай, хорошее настроение и снежные баталии!

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Крепостной проезд, 1, т.: (384-3) 36-00-92

25 января, начало в 12.00

Вход на территорию крепости - 20 рублей

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Ребятня точно знает: если хочешь немного повеселиться, нужно найти Барбоскиных. Фото: ТРЦ «Планета».

Повеселимся с Барбоскиными!

Играем со знаменитыми щенками.

Ребятня точно знает: если хочешь немного повеселиться, нужно найти Барбоскиных. Хотя - зачем их искать? Ведь в субботу и воскресенье они будут ждать гостей в «Планете». Причем каждая встреча будет наполнена чем-то новеньким!

Например, красавица Роза расскажет детям о русских забавах. Лиза познакомит малышей с театром, а Гена - научит правилам этикета.

Веселый Малыш проиграет с детьми и предложит им разгадать разные загадки. Дружок тоже не останется в стороне: он покажет ребятне, как укрепить свое здоровье, проведет спортивные эстафеты и научит, как стать сильными и ловкими. В программе детского клуба детей ждут творческие и танцевальные мастер-классы и развивающие программы.

Кстати, самые умные и активные ребятишки обязательно получат подарки!

ТРЦ «Планета»

ул. ДОЗ, 10а

25 и 26 января, начало в 14.00, завершение в 17.00

Вход свободный

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Узнаем секрет выдающегося поэта и гвардейца Сирано де Бержерака. Фото: Сергей КОСОЛАПОВ.

История не своей любви

Узнаем секрет выдающегося поэта и гвардейца Сирано де Бержерака.

В конце XIX века французский драматург Эдмон Ростан написал историю поэта и гвардейца, отличительной особенностью которого был нос. И с тех пор режиссеры и актеры вновь и вновь возвращаются к этому произведению, и выдающийся нос Сирано де Бержерака появляется то на сценах театров, то на экране в кино.

Кто же он такой? Почему его история так притягательна для зрителей? За бархатом, обволакивающим сцену, как за кулисами, скрываются комплексы Сирано де Бержерака. Эти комплексы рождают страх быть отвергнутым Роксаной, страх же становится источником мнимой жертвенности. Сирано талантливо пишет историю не своей любви, превращает собственную и чужую жизнь в спектакль, но в финале его мучает чувство незавершенности. Он перематывает свою жизнь назад и находит причину.

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов, 28, т.: (384-3) 74-30-43

25 января, начало в 18.30

Цена билетов: от 400 до 800 рублей

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На сцене Новокузнецкого театра кукол «Сказ» все преображается, и каждая история становится особенной. Фото: Екатерина БАХАРЕВА.

Про Сбежавший Пирог и Курочку Рябу

Погружаемся в мир добрых сказок.

Ах, сколько народных сказок знают мамы и бабушки, и уж наверняка одними из первых своим малышам они рассказывали истории про Колобка и Курочку Рябу. Но даже если вы уже когда-то слышали их, не обольщайтесь: на сцене Новокузнецкого театра кукол «Сказ» все преображается, и каждая история становится особенной.

Какими только именами не наделяли в литературе Колобка - и Сбежавший Пирог, и Овсяная Лепешка, и Завороженный Пудинг… Спектакль «Приятного аппетита!» про то, что с осторожностью нужно относиться к окружающему миру и следовать пословице: «Разговорам не дивись, на хитрость не ловись!».

Театр кукол «Сказ»

пр. Металлургов, 31, т.: (384-3) 74-53-60

26 января, начало в 12.00 и 14.00

Цена билетов: 300 рублей