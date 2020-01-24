2020-01-24T15:28:52+03:00
Происшествия

В Кузбассе обрушилось здание завода

Фото и видео с места ЧП опубликовали очевидцы [фото, видео] [обновляется]
Екатерина РОМАНОВА
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В Кузбассе обрушилось здание завода. ФОТО: vk.com, "Прокопьевск.ру"В Кузбассе обрушилось здание завода. ФОТО: vk.com, "Прокопьевск.ру"
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В кузбасском городе Прокопьевске произошло ЧП. Здесь 24 января обрушилось здание завода. По предварительным данным, есть пострадавшие.

В Кузбассе обрушилось здание завода.Видео: vk.com, "Прокопьевск.ру"

Информация об обрушении здания завода появилась в социальных сетях. Очевидцы разместили фото и видео с места ЧП. На кадрах видно, что обрушилась кровля и стена здания. По сообщениям очевидцев, которые появились в соцсетях, одна из работниц получила травмы, а под завалом остался один человек: после эвакуации работников цеха во время пересчета его не нашли. Однако позже эту информацию опровергли. По данным ГУ МЧС России по Кемеровской области, жертв при обрушении нет.

- На кузбасском вагоноремонтном предприятии "Новотранс" произошло частичное обрушение кровли в одном из цехов. Из цеха эвакуированы 41 человек. Погибших и пострадавших нет, - сообщает глава города Прокопьевска Андрей Мамаев.

Как сообщил осведомленный источник, причиной обрушения мог стать скопившийся на крыше снег. Однако разобраться во всех обстоятельствах и назвать точные причины обрушения можно будет только после того, как здание обследуют специалисты.

Сейчас на месте работают следователи и спасатели МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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