Дали отпор стихии: горняки разреза «Березовский» очистили улицы сел Новокузнецкого и Прокопьевского районов от снега

Нынешняя зима выдалась теплой и очень снежной. На минувших выходных выпало столько снега, что буквально засыпало все дороги и тротуары. После снегопадов многие деревни и села оказались в снежном плену. А это значит, что добраться по заснеженным дорогам в магазин, на работу, в больницу или школу стало попросту невозможно.

Специалисты разреза «Березовский» освободили селян из снежного плена. ФОТО: Алексей Иванов

На помощь жителям сел Новокузнецкого и Прокопьевского районов пришел разрез «Березовский». Работники предприятия на снегоуборочной технике заступили на круглосуточную вахту, чтобы очистить дороги и освободить жителей сел Березово, Индустрия, Новый Путь, Северный Маганак и Спиченково из снежного плена.

Снегоуборочная техника за работой. ФОТО: Алексей Иванов.

- Нас на улице Болотной засыпало снегом так, что мы не смогли выйти на работу, – рассказывает жительница села Березово Тамара Соколова. – Несколько лет назад в магазин зимой ползали по сугробам. Сейчас нас стабильно выручает разрез «Березовский». Кто бы нам еще чистил дороги, если бы не они? Спасибо за эту необходимую помощь горнякам «Березовского».

Теперь жители сел Новокузнецкого и Прокпьевского районов будут ходить по чистым улицам! ФОТО: Алексей Иванов.

К слову, снегоуборочная техника круглосуточно очищает села от последствий снегопадов. Нынешней зимой они уже вывезли из поселений порядка 2000 кубометров снега! Синоптики предвещают длительные снегопады, но дорожники разреза «Березовский» полностью готовы к новым встречам со стихией для надежной защиты селян.