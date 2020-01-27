В Кузбассе при поддержке СУЭК проходят концерты Хора Турецкого «Песни Победы»

В Кузбассе при поддержке Правительства Кемеровской области и Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) в рамках Всероссийского марафона «Песен Победы» проходят выступления легендарного Хора Турецкого и арт группы «Сопрано»

Первый концерт состоялся 26 января в Кемерово. Перед концертом уже по традиции артисты возложили цветы к Мемориалу Славы воинов-кузбассовцев, павших за Родину в Великой Отечественной войне. Такой шаг символичен вдвойне, так как именно в годы войны Кемеровская область, мужественно обеспечивающая страну углем и металлом, получила самостоятельный статус.

На региональном телеканале «Кузбасс 1» была организована прямая трансляция концерта, и присоединиться к акции смогли многие жители региона. Фото: АО "СУЭК - Кузбасс".

- Мы знаем, что Кузбасс внес большой вклад в общее дело Великой Победы, - говорит Михаил Турецкий. – В самые тяжелые для страны годы это была и всесоюзная кузница и всесоюзная кочегарка. Многие кузбассовцы совершили подвиги на фронтах. И память об этом должна сохранятся в поколениях, в том числе через ставшими уже действительно народными песни.

На концерте в Музыкальном театре Кузбасса им. А. Боброва присутствовало много людей старшего поколения, и им особенно приятно было услышать песни своей молодости - «Смуглянка», «На побывку едет молодой моряк», «Катюша». В ходе концерта зрители вместе с артистами дружно подпевали «Хотят ли русские войны» и «Синий платочек». А на исполнении «Дня Победы» на сцену вышел губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и вместе с хором и всем залом спел одну из самых знаковых песен о Великой Отечественной войне.

На концерте в Музыкальном театре Кузбасса им. А. Боброва присутствовало много людей старшего поколения. Фото: АО "СУЭК - Кузбасс".

- Я искренне рад, что именно Кузбасс в числе первых в стране стал участником марафона «Песни Победы» - сказал Сергей Цивилев. - Эти песни любили наши деды, наши отцы, их знаем мы, наши дети и внуки. «День Победы», «Три танкиста», «Темная ночь» и другие трогают душу разных людей, объединяют народы, заставляют задумываться о вечных темах: любви, преданности, героизме, смелости, патриотизме. Искренне надеюсь, что эти песни будут жить вечно, предаваясь из поколения в поколение.

На региональном телеканале «Кузбасс 1» была организована прямая трансляция концерта, и присоединиться к акции смогли многие жители региона.

На исполнении «Дня Победы» на сцену вышел губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и вместе с хором и всем залом спел одну из самых знаковых песен о Великой Отечественной войне. Фото: АО "СУЭК - Кузбасс".

27 января концерт «Песни Победы» состоится во Дворец культуры и искусства города Ленинска-Кузнецкого. Перед его началом артисты посетят Музей шахтерской славы Кольчугинского рудника, побывают на шахте имени С.М. Кирова и проведут мастер класс для юных вокалистов города, где тоже прозвучат песни военных лет.

- Для нас очень значимо, чтобы марафон "Песни Победы" прошел через Кузбасс, – говорит Заместитель Генерального директора - Директор по связям и коммуникациям АО «СУЭК» Сергей Григорьев. - Это действительно героический регион, дававший стране и шахтерские дивизии и миллионы тонн угля, внесший большой вклад в Победу. К сожалению, тех, кто воевал и трудился в тылу в годы Великой Отечественной войны становится все меньше. Поэтому важно, в том числе через "Песни Победы", хранить память о той войне и ее героях. Проект Хора Турецкого как раз несет в себе такое замечательное объединяющее начало.

Для справки: СУЭК – одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 11 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 64 000 человек. Основной акционер – Андрей Мельниченко.