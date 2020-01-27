2020-01-27T10:18:19+03:00
Общество

К концу недели в Кузбассе значительно похолодает

Синоптики дали прогноз погоды в регионе на 28-31 января
Ирина АВТУШКО
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К концу недели в Кузбассе значительно похолодаетК концу недели в Кузбассе значительно похолодаетФото: Олег УКЛАДОВ
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Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на неделю в Кузбассе. Ожидается, что к выходным в регионе существенно похолодает.

Во вторник, 28 января, днем температура в Кузбассе будет оставаться комфортной. Столбики термометров покажут 0… -5 градусов, местами до -10. Будет дуть юго-западный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. В отдельных районах пройдет небольшой, местами умеренный снег, ожидаются метели и гололедица на дорогах.

В ночь на среду температура опустится до -7… -12 градусов, местами будет до -18. Днем воздух немного прогреется - до -6… -11 градусов. Ветер сменит направление на западное и будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду с порывами до 13-18 метров.

Ночью в четверг, 30 января, в регион придет похолодание. Ожидается -15… -20 градусов, местами до -26. Будет дуть западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Ночью местами пройдет небольшой снег, днем преимущественно без осадков.

Пятница будет самым холодным днем на рабочей неделе. Ночью столбики термометров остановятся на отметках -21… -26 градусов, местами до -31. Днем потеплеет, но незначительно - до -18… -23. Осадков синоптики не прогнозируют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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