Нескольких собак жестоко убили под Новокузнецком

Неизвестные устроили массовый расстрел собак под Новокузнецком. Погибли минимум три пса, еще одно животное ранено.

Жители Новокузнецка столкнулись с проявлением агрессии по отношению к бездомным собакам. Как сообщают очевидцы, неизвестные расстреляли трех собак на дороге между Таргаем и Нижними Кимерками.

- По центру дороги на расстоянии 10-15 метрах друг от друга лежали в лужах собственной крови собаки. Собак, видимо, убили в первой половине дня! – рассказывают возмущенные очевидцы в соцсетях. - Мы забрали в конечном итоге три трупа животных, еще одна собака, видимо, ранена, поймать пока не удалось. Причина смерти на данный момент неизвестна, написано заявление в полицию, тела собак повезем на экспертизу.

Местные жители отмечают, что собаки хоть и не имели дома, но все-таки не были обделены заботой людей. Многие жители Кинерков подкармливали их, и собаки были дружелюбно настроены по отношению к людям.

Зоозащитники просят всех, кому известно об инциденте, сообщить об этом.

- Не дайте зверю остаться безнаказанным! – призывают они в соцсетях.