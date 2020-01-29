Больше чем просто магазин, или новая «Пятерочка»

Юбилейное открытие магазина состоялось в городе Кемерово 24-го января. Новый супермаркет расположился в одном из сравнительно молодых районов кузбасской столицы, по адресу улица Двужильного, 20. Этот магазин стал первым в новой концепции торговой сети в Кемеровской области.

Одного взгляда на торговый зал достаточно, чтобы понять, что это совершенно другая «Пятерочка». Магазин кардинально отличается от остальных. Неизменным осталось одно – политика низких цен, которая лежит в основе философии бренда «Пятерочка». Создатели новой концепции следовали самым современным трендам в дизайне и внутренней архитектуре, а также учитывали ожидания покупателей, которые существенно изменились за последние пять лет – именно столько прошло с момента последнего принципиального обновления формата сети.

Просторный, хорошо освещенный торговый зал, в оформлении которого преобладают натуральные материалы. Продуманное освещение, сочетающее в себе как направленный свет в тех отделах, где он необходим, так и более мягкую, рассеянную подсветку, создающую атмосферу спокойствия и уюта. С интерьере солирует теплая цветовая гамма, настраивающая на позитивный лад. В магазине стало гораздо уютнее, а еще теперь там можно согреться чашечкой свежесваренного кофе: для любителей этого ароматного напитка здесь оборудована отдельная зона с кофемашиной. Здесь же можно зарядить гаджеты, пока наслаждаешься кофе – удобно для тех, кто вечно торопится. Еще одно ноу-хау: рядом с кофемашиной установлена соковыжималка, с помощью которой посетители могут приготовить себе сок из отборных спелых апельсинов. Незаменимая опция для сибирской зимы, когда организм так нуждается в витаминах!

Но и это далеко не все, что отличает новый магазин. Для любителей перекусить на бегу, а также тех, кто привык приобретать домой уже приготовленные блюда, а не тратить время на кухне, здесь представлен широчайший ассортимент вкусной готовой продукции. Все-таки современный темп жизни диктует условия и такой формат питания становится все более популярным. Одновременно с этим многие люди стали тщательнее следить за своим рационом, вести здоровый образ жизни, отказываться от классического фастфуда. Так что на первый план выходят полезные продукты, имеющие небольшой срок годности – так называемая категория fresh. Именно такой продукции в новой «Пятерочке» отдано предпочтение – она занимает около половины всего торгового зала, а овощи, фрукты и часть продуктов с коротким сроком годности выложены на специальной fresh-арене. Отдельно представлены экзотические фрукты, с некоторыми из них кемеровчане еще мало знакомы, а некоторые, как то же авокадо уже давно пользуются заслуженной популярностью.

Торговое пространство и навигация в новой «Пятерочке» тщательно продуманы. Товар расположен так, что купить готовую или свежую продукцию можно максимально быстро – эти категории выложены рядом со входом. А категории товаров, закупаемых впрок, находятся по периметру всего торгового зала, соседство их также выстроено по логике смежности категорий.

- Открывая новые магазины, мы всегда ориентируемся на местного покупателя, на предпочтения жителей того или иного города, - рассказывает Юлия Тюленева, директор макрорегиона «Сибирь» федеральной торговой сети «Пятерочка», - если говорить о кемеровчанах, да и вообще о сибиряках, мы давно обратили внимание, что здесь люди очень любят выпечку. Поэтому особое внимание мы уделяем открытию собственных пекарен в магазинах. В данном магазине пекарня позволила нам расширить линейку хлебобулочных изделий до 45 позиций. Большой популярностью пользуется и натуральный кофе, горячие напитки. Что неудивительно: зима длинная, постоянно хочется согреться!

Из других новинок, не касающихся ассортимента, стоит отметить появление в «Пятерочке» касс самообслуживания: в новом магазине их установлено три. В день открытия возле них дежурил специалист – помогал покупателям освоить техническое новшество.

- Лично мне очень нравится эта идея, - рассказывает кемеровчанин Кирилл, житель Южного, который заглянул на открытие магазина у дома случайно, благодаря активным приглашениям промоутеров. – Мне удобнее оформить покупку самому, чем взаимодействовать с кассиром. В других магазинах я уже пользовался такой возможностью, получается быстрее и спокойнее. Вообще новый супермаркет мне показался удобным, на порядок лучше большинства магазинов старого формата. Я уже выпил кофе, купил ребенку фруктов, попробовал вкусный кексик на дегустации, а еще на выходе мне дали в подарок сладкую вату. Полный набор удовольствий! А если серьезно, то я рад, что магазины у дома перерастают привычный формат: вместо закутков с прилавками в девяностые и тесных супермаркетов в нулевые мы сегодня имеем место, где приятно находиться, где вся семья может сделать покупки с комфортом.

- Мы будем продолжать открывать магазины «Пятерочка» в новой концепции и в других районах Кемерова, - сообщила Юлия Тюленева. – Также новшества коснутся и традиционных, давно работающих «Пятерочек». К примеру, мы будем вводить во всех магазинах «сезонные зоны», где будут представлены товары, привязанные ко времени года, к праздникам и т.д. Обновляться они будут раз в две недели. Работа магазинов новой концепции будет тщательно анализироваться экспертами, возможно, по ходу мы будем производить еще какие-то улучшения, вводить новшества. Главное, что мы двигаемся в ногу со временем.

Одним из современных трендов, который стал частью философии развития сети «Пятерочка», является внимание к экологическим инициативам. В новых магазинах сети внедряются актуальные экологичные решения, в частности, используются покупательские корзины из переработанного пластика.

Также торговая сеть реализует и социальные проекты: примером может служить партнерство с некоммерческим общественным объединением добровольцев России «Лиза Алерт». К продавцам любой «Пятерочки», в том числе, конечно же, и в Кемерове всегда может обратиться человек, который заблудился в городе, дезориентирован и не помнит, как связаться с родными. Чаще всего, в такие ситуации попадают дети и пожилые люди. В «Пятерочке» им обязательно помогут отыскать дорогу домой. Также все сотрудники магазинов прошли специальное обучение, чтобы замечать дезориентированных людей среди посетителей и вовремя приходить им на помощь.