Сергей Цивилев побывал на стройплощадке ЖК «Кузнецкий» в Кемерове

Губернатор Сергей Цивилев и его заместитель по строительству Глеб Орлов побывали на строительной площадке микрорайона № 55 в Заводском районе – ЖК «Кузнецкий».

16 жилых кирпичных и крупнопанельных домов, согласно планам, построят к 2027 году. А это – более 3,6 тысячи квартир общей площадью более 170 тысяч квадратных метров. Кроме того, на территории будущего комплекса появятся два детских сала на 125 и 280 мест, школа на 850 мест и торгово-развлекательный центр.

Уже в 2021 году первые жильцы ЖК «Кузнецкий» получат ключи от квартир: планируется, что в эксплуатацию сдадут пять жилых домов на 1,4 тысячи квартир. Согласно планам, здесь будет большой общий дво рс зоной отдыха, спортивной площадкой, площадкой для мини-футбола, детскими площадками с игровыми комплексами. К слову, в одном из этих домов уже ведутся внутренние работы и остекление балконов.

- Микрорайон будет обеспечен новой современной четырехполосной автомобильной дорогой (640 метров). Она станет продолжением улицы Пролетарская и соединит улицы Федоровского и Автозаводская, - сообщает пресс-служба Правительства Кузбасса. - Строительство дороги с системой освещения, остановками общественного транспорта завершится вместе с вводом первых жилых домов.

Сергей Цивилев, осматривая стройплощадку, обратил внимание на то, что и соседние со строящимся жилым комплексом дома следует привести в порядок – обновить фасады, убрать заброшенные и облагородить используемые гаражи. Кроме того, на проспекте Кузнецком, 154, Сергей Цивилев обратил внимание на проходящие теплосети и предложил коммунальщикам поискать такое решение, чтобы сети пролегали под землей и не портили вид.

- Это перспективная для застройки площадка, расположенная всего в 2 км от центра города, то есть в 15 минутах езды на автотранспорте. К облагораживанию территории должен присоединиться и город. Опыт создания комплексов в едином стиле у нас уже есть, и его нужно использовать. Мы должны обеспечивать кузбассовцев достойными условиями проживания, – заключил Сергей Цивилев.

Дополнительно в областном департаменте строительства сообщили, что для повышения доступности медицинских услуг рассматривается вопрос о строительстве рядом с жилым комплексом новой поликлиники.